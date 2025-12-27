この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

グルメYouTuberのまさみちゃんねるが、【吉野家】これぞ！最強のモーニング！ボリュームも満足感も完璧すぎた」と題した動画を公開。吉野家の朝食メニュー「Wハムエッグ牛小鉢定食」を取り上げ、1食で3度美味しい独創的な食べ方を披露した。



動画でまさみちゃんねるが注文したのは、Wサイズのハムエッグと牛小鉢、サラダ、ご飯、味噌汁がセットになった「Wハムエッグ牛小鉢定食」。

まず、ご飯の上にサラダとハムエッグを乗せ、無料で提供されるマヨネーズと醤油をかけてオリジナルの「ハムエッグ丼」を作成。サラダのシャキシャキ感、ハムの香ばしさ、マヨネーズのコクが一体となり、「口の中で“和洋の黄金バランス”が完成」したと高く評価した。



続いて、おかわりしたご飯の上に牛小鉢と残りのハムエッグを乗せ、紅しょうがと七味唐辛子を添えて「牛小鉢ハムエッグ丼」を作る。牛肉の濃厚な甘辛さに卵黄のコクが加わることで「まろやかさの爆発」が起き、牛丼のジャンキーさとハムエッグの優しい味わいが見事に融合するという。さらに、締めには残った牛小鉢とつゆにご飯を入れ、温かいお茶を注いで「牛茶漬け」に。牛丼の甘辛いタレがお茶の渋みでなめらかになり、後味は驚くほどすっきりするとその魅力を語った。



吉野家の「Wハムエッグ牛小鉢定食」は、単に食べるだけでなく、少しの工夫で何通りもの楽しみ方ができる一品だ。ボリューム、満足感、そしてコストパフォーマンスの三拍子がそろったこのメニューは、まさみちゃんねるが「最強クラスの朝定食」と評するように、忙しい一日の始まりに活力を与えてくれるだろう。