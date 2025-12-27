この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【閲覧注意】庭で捕獲した巨大イモムシ、ペットの魚たちが拒絶した結果…

YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が、「庭で駆除したイモムシをペットの餌にする【やせすぎ雷魚69日目】」と題した動画を公開しました。動画では、自宅の庭で駆除したスズメガの幼虫をペットに与える様子を紹介。魚たちが食べなかった巨大なイモムシを、意外な生き物が豪快に捕食するまでの一部始終が収められています。



動画は、投稿者の自宅の庭に植えられた桜の木から始まります。葉には無数の穴が空いており、食い荒らされている様子。その犯人は、葉に擬態した鮮やかな緑色のイモムシでした。投稿者はピンセットを使い、このスズメガの幼虫を捕獲します。その大きさは、大人の指ほどもありそうです。



捕獲したイモムシを、飼育しているペットたちの餌にすることに。最初に試したのは、大きな口を持つ肉食魚のコウライオヤニラミです。水槽にイモムシを投入しますが、オヤニラミは一瞬興味を示したものの、大きすぎたのか食べることはありませんでした。次に、動画の企画でもある「やせすぎライギョ」に与えてみますが、こちらも興味を示さず、イモムシは水底に沈んでいきました。



最後に登場したのは、アフリカツメガエル。投稿者が水面にイモムシを近づけると、次の瞬間、カエルが激しい水しぶきを上げて飛びつきました。巨大なイモムシを口にくわえると、器用に両手を使って口の中へと押し込んでいきます。そして、見事に丸呑みにしてしまいました。



庭の害虫駆除から始まり、飼育する生き物たちのリアルな生態へと繋がる、驚きと迫力に満ちた動画となっています。