Photo: 富沢ビル

やばい、今週の天気だとシーツ洗えなくない…？ 室内ではなかなか乾かないシーツですが、休みの日の天気が悪いと洗濯できないという問題は、けっこう頻繁に発生します。

この悩みを解決できるのが、渦巻き状をしたシーツ専用のハンガーがatRise（アットライズ）の「シーツハンガー」（税込2,380円）。大きいサイズのシーツでも幅を省スペースで、くっつくことなく干せるので重宝しますよ。

風が当たりやすいスパイラル型

Photo: 富沢ビル

思いつかなかったけど、確かにこのスパイラル形状だとシーツがコンパクトかつ効率良く干せるな、と思わず舌を巻いた商品。

幅は約44cmで、全長は約210cm。ダブルサイズのシーツを1枚、シングルサイズのシーツなら2枚、バスタオルなら3枚は干せるという優れものです。

なお、耐荷重は約20kg。素材はアルミニウム合金でできており、頑丈さも担保されています。

スパイラル形状は間に空気が流れやすく、干したシーツ全体に風が当たります。また、風に吹かれて360度くるくる回転するので乾きやすくなるんだそう。

省スペースでシーツを干せる

Photo: 富沢ビル

使わないときは折りたためるので、収納にスペースを取らないところも高評価。

ちなみにこの写真の商品カラーはゴールドですが、そのほかにシルバー、ホワイト、ブラックも用意されています。インテリアの雰囲気に合わせられるのも気が利いていますね。

Photo: 富沢ビル

実際に使ってみたところ、曇天の日の室内干しでもしっかりとシーツを乾燥することができました。

室内の限られた乾燥スペースでは、以前はシーツだけで物干し竿を独占していましたが、シーツハンガーを使えば省スペースで干せることもGoodなポイント。冬だけでなく梅雨の季節にも重宝しそうな予感です。