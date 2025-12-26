その手があったか。シーツもタオルも超省スペで洗濯できる優れもの
やばい、今週の天気だとシーツ洗えなくない…？ 室内ではなかなか乾かないシーツですが、休みの日の天気が悪いと洗濯できないという問題は、けっこう頻繁に発生します。
この悩みを解決できるのが、渦巻き状をしたシーツ専用のハンガーがatRise（アットライズ）の「シーツハンガー」（税込2,380円）。大きいサイズのシーツでも幅を省スペースで、くっつくことなく干せるので重宝しますよ。
風が当たりやすいスパイラル型
思いつかなかったけど、確かにこのスパイラル形状だとシーツがコンパクトかつ効率良く干せるな、と思わず舌を巻いた商品。
幅は約44cmで、全長は約210cm。ダブルサイズのシーツを1枚、シングルサイズのシーツなら2枚、バスタオルなら3枚は干せるという優れものです。
なお、耐荷重は約20kg。素材はアルミニウム合金でできており、頑丈さも担保されています。
スパイラル形状は間に空気が流れやすく、干したシーツ全体に風が当たります。また、風に吹かれて360度くるくる回転するので乾きやすくなるんだそう。
省スペースでシーツを干せる
使わないときは折りたためるので、収納にスペースを取らないところも高評価。
ちなみにこの写真の商品カラーはゴールドですが、そのほかにシルバー、ホワイト、ブラックも用意されています。インテリアの雰囲気に合わせられるのも気が利いていますね。
実際に使ってみたところ、曇天の日の室内干しでもしっかりとシーツを乾燥することができました。
室内の限られた乾燥スペースでは、以前はシーツだけで物干し竿を独占していましたが、シーツハンガーを使えば省スペースで干せることもGoodなポイント。冬だけでなく梅雨の季節にも重宝しそうな予感です。
atRise シーツハンガー
2,380円
Amazonで見るPR