個性的な物件を紹介するYouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【変わった間取り】円盤が舞い降りた?宇宙空間系な1LDKを内見！」と題した動画を紹介。間取り図に描かれた謎の「円」の正体を探るべく、福岡市博多区にあるリノベーション物件を内見。常識を覆す空間デザインの全貌を明らかにしている。



動画で紹介されたのは、築54年のビルをリノベーションした1LDKの物件。最大の特徴は、リビングダイニングの中央に存在する円形の土間空間だ。無垢材のフローリングが円形にくり抜かれ、まるでミステリーサークルのような異質な存在感を放っている。ゆっくり不動産さんは玄関を開けた瞬間から「なんじゃこりゃあ」と驚きを隠せない。この円形の空間は、天井の円形デザインや球体の照明、そして空間を仕切るストリングカーテンと相まって、他に類を見ない非日常的な雰囲気を創り出している。



この「宇宙空間」の周囲には、生活のためのスペースが巧みに配置されている。ストリングカーテンの向こう側にはコンパクトなキッチンがあり、さらに独立したスペースとして洗面台、浴室、トイレといった水回りがまとめられている。驚くべきは、この異次元空間の外側に、琉球畳が敷かれた4.5畳の和室が存在することだ。動画では「異次元空間の外側に静かな『離れ』として存在しています」と表現されており、独創的な空間の中に落ち着きのある場所が確保されている。



この物件は、元々3DKだった間取りを9年前にリノベーションしたもの。古い構造を活かしつつ、大胆な発想で唯一無二の空間へと生まれ変わらせている。ゆっくり不動産さんは、家具のレイアウトを考えるだけでワクワクすると語り、「妄想し放題やないかい」と、この部屋が住む人の創造性を刺激するものであると評価した。



効率性だけを追求した画一的な間取りとは一線を画し、住むことの楽しさや自由な発想を掻き立てるこの物件。どう住みこなすかは住人次第という、まさに“暮らしをデザインする”ためのキャンバスのような空間だといえるだろう。