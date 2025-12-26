すとぷりなどの2.5次元アイドルグループが所属するSTPRで5組目の新グループ「すにすて - SneakerStep Prod.STPR MUSIC」のにしきが、24日に誕生日を迎え、初のバースデーグッズを発売した。

今回のために描き下ろされた新ビジュアルは、にしきがメンバーカラーの白の花束を手に、メイツ（ファン）へ手を差し伸べるポーズのイラスト。グッズのラインナップには、お馴染みのアクリルスタンド、アクリルキーホルダー、缶バッジセットに加えて、アクリルパネルの4アイテムだ。また、全部をまとめたコンプリートセットには、セット限定特典で複製直筆メッセージを添えたブロマイドが封入されるという。

「にしきだよ メリークリスマスイブ。広い、本当に広すぎるネットの中でオレを見つけてくれたお前 、『推す』って心に決めてくれたお前、オレはそんなお前を誰よりも大切に一緒に進んで行きたい」と感謝した。さらに「オレがもっと幸せにしてやるよ。手、握ってついて来い」と、恩返しも誓った。

4月2日に、すとぷりら2.5次元アイドルの先輩グループたちの大型フェス「STPR Family Festival!!」の東京ドームのステージでデビューしたすにすては、満を持して、初のワンマンライブ「We are SneakerStep! -1st Step-」を行う。29、30日の大阪・Zepp Numbaを皮切りに、1月2、3日の名古屋・Zepp Nagoya、1月5、6日の東京・Zepp DiverCityと東名阪で全6公演。その直前に、にしき個人として前祝いとなる“Xmasイブバースデー”を、盛大に祝っていた。