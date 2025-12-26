毎年この時期になると、1年間を振り返ってみて、特別に印象に残った俳優たちについて原稿を書いている。今年もその機会がめぐってきた。2025年もまた、何人もの俳優たちの業に酔いしれたもの。ここでは、映画、ドラマ、演劇作品に名演を刻んだ10名の男性俳優について言葉をしたためてみたい。

まずはこの人、北村匠海である。朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）で俳優としての自身の立ち位置をより強固なものとした彼は、映画『悪い夏』で“闇堕ち”する公務員を好演。前者で演じたのが漫画家のやなせたかしをモデルとした好人物であり、しかもこの両作が世に出たのがほとんど同時期だったことから、北村の演技の振れ幅の大きさ、ポテンシャルの高さを多くの人々が再認識したことだろう。続く『金子差入店』での猟奇的な殺人犯役、現代社会の暗部に足を絡め取られる青年に扮した『愚か者の身分』での演技も光っていた。そのうえ、『世界征服やめた』で監督デビュー。紛れもなく、今年のエンターテインメントシーンの中心人物のひとりである。

そんな北村と並んで『愚か者の身分』に名演を刻んだ林裕太も、確実にここで言及しなければならない俳優のひとりだ。俳優デビューからまだ5年の“最若手”ではあるが、その多岐にわたる出演作の数々から、彼がどれだけ厚い信頼を獲得している俳優なのか分かるだろう。『愚か者の身分』で彼のことを知った方も多く、この演技者の誕生を誰もが心から喜んでいるようである。演じることに対する真摯な姿勢は、先輩俳優らとともに釜山国際映画祭にて「最優秀俳優賞」を受賞することに結実した。エンタメ界の“これから”をつくっていく才能だ。

映画のフィールドに絞って見てみると、黒崎煌代、松村北斗、岩田剛典も素晴らしかった。黒崎は初主演映画『見はらし世代』がカンヌ国際映画祭でのワールドプレミアを経て日本でも封切りとなり、大きな話題に。多方面から熱く支持された『今日の空が一番好き、とまだ言えない僕は』では助演俳優として、作品の底上げに貢献した。彼もまた、“これから”をつくっていく才能である。松村に関しては、今年も安定していたというべきだろう。作品の顔となった『ファーストキス 1ST KISS』も『秒速5センチメートル』も大ヒット。いずれも2025年を代表する作品だ。得難い演技者なだけに、これまで以上にチャレンジングな作品での姿も見てみたいものである。いっぽう、“意外性”を感じさせたのが岩田だ。主演映画『金髪』ではダサくてイタい中学教師に扮し、大胆なパフォーマンスで俳優としての新境地を開いた。彼はまだいくつもの引き出しを持っている。

■竹内涼真、妻夫木聡、安田章大が持つ独自のスタイル

竹内涼真、妻夫木聡、安田章大の3名は、それぞれのスタイルで、ドラマ、映画、演劇シーンの盛り上がりに寄与してみせた。竹内は『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）のカツオ役を妙演 。頭のカタい九州男児が価値観をアップデートさせていくさまを清々しく演じ、多くの視聴者を魅了した。出先で人と会うたび、竹内の演技が話題に上がったものである。これに続くかたちで『10DANCE』（Netflix）が世界配信されたことにより、彼の才能はいずれ日本の枠組みから出ていくことになるのではないだろうか。妻夫木は朝ドラ『あんぱん』と主演ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）での演技が好印象だったが、ここでは映画『宝島』を推したい。戦後の沖縄を舞台とした、非常に強いメッセージ性を持った作品である。日本映画としては「超大作」の部類に入る作品であり、これで主演を務める彼は、どれだけ大きなものを背負っていたことか。もしスクリーンで観るチャンスがめぐってきたならば、ぜひ逃さないでほしい。そして、安田は今年の演劇界において、ひとつのムーブメントを生み出した。彼が敬愛する唐十郎の『愛の乞食』と『アリババ』で主演し、新宿・花園神社のテント公演でもステージに立った。スターとして走り続けてきた彼の力によって、はじめてアングラ演劇の魅力に触れた方も多いはずである。

演劇シーンで特筆すべき存在として、東野良平という俳優がいる。このページではじめてその名を目にする方は少なくないだろう。活動の軸足を置いているのが東京の小劇場界なのだから無理もない。東京近郊の者たちしか知らぬ存在ならば、ここで挙げるべきではないだろう。しかし彼は出番こそ短いが、『イクサガミ』（Netflix）で重要な役どころを担っている。主人公・嵯峨愁二郎（岡田准一）と前島密（田中哲司）が電信でやり取りをするシーンが第5話にあるが、この電信局の受付の男を演じているのが東野だ。演劇の世界では、松尾スズキ率いる大人計画の面々にも負けぬ個性を爆発させる俳優なのだが、ここでは抑制された演技に徹している。作品世界に溶け込んでいて美しい。だがしかし、彼の武器は強烈な個性。近い将来、日本を代表する個性派俳優になると確信している。

そしてもうひとり、まだそこまでその名を知られていない、しかしいま知るべき俳優を挙げたいと思う。そう、山本一賢である。ここに彼の名を挙げたことに、深く頷いてくださる映画ファンは一定数いるはず。2021年公開の『JOINT』で俳優デビューを果たし、まさに彗星の如く現れた彼は、同作の監督である小島央大と『火の華』で再タッグ。企画の立ち上げから行動をともにし、脚本も共同で執筆。近年の日本映画界の新しいうねりの中を、独自のスタイルで歩んでいる。映画の企画が生まれ、撮影が完全に終わるまで、彼の役との付き合いは長いこと続いた。現状の日本のシステムではこのような臨み方をするのは難しいが、山本は『火の華』をとおして、真の意味で“役を生きる”というものを実践してみせている。ここからどこへ向かって進んでいくのだろうか。

さて、以上で10名だ。ここに挙げた人々は、この2025年に私が心を動かされた俳優たちの、ごく一部でしかないことは明言・付記しておきたい。2026年も彼ら一人ひとりをリスペクトしつつ、その動向を追っていきたいものである。（文＝折田侑駿）