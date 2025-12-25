気象庁は25日午後、近畿・中国地方に「低温と大雪に関する早期天候情報」を、また、四国・九州北部（山口県含む）・九州南部奄美・沖縄地方に「低温に関する早期天候情報」を発表しました。１月2日頃からは強い寒気が流れ込むため、平年並か低く、かなり低くなる可能性があります。農作物の管理や水道管の凍結等に注意するとともに、交通障害や除雪などの対応に留意してください。

近畿地方

１月３日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －１．９℃以下

近畿日本海側 １月３日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２９４％以上





中国地方

近畿地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため、１２月３１日頃までは高いでしょう。１月３日頃からは強い寒気が流れ込むため、平年並か低く、かなり低くなる可能性があります。また、１月３日頃からは、近畿日本海側では降雪量がかなり多くなる可能性があります。

１月３日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．１℃以下

山陰 １月３日頃から 大雪

大雪の基準：５日間降雪量平年比 ２７２％以上



中国地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため、１２月３０日頃までは高いでしょう。１月３日頃からは強い寒気が流れ込むため低く、かなり低くなる可能性があります。また、１月３日頃からは、山陰を中心に降雪量がかなり多くなる可能性があります。

四国地方

１月３日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．０℃以下

四国地方の気温は、向こう３日間程度は平年並か低いですが、その後は暖かい空気に覆われやすいため、１２月３０日頃までは高いでしょう。１月３日頃からは強い寒気が流れ込むため低く、かなり低くなる可能性があります。

九州北部地方（山口県を含む）

１月２日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．３℃以下

九州北部地方（山口県を含む）の向こう２週間の気温は、１２月２７日頃までは寒気の影響で低く、かなり低い日もあるでしょう。その後は暖かい空気に覆われやすいため平年並か高いですが、１月２日頃からは冬型の気圧配置が強まり、強い寒気の影響を受けやすいため、かなり低くなる可能性があります。

九州南部・奄美地方

１月３日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．４℃以下

九州南部・奄美地方の向こう２週間の気温は、１２月２８日頃までは寒気の影響で低く、かなり低い所もあるでしょう。その後は暖かい空気に覆われやすいため平年並か高いですが、１月３日頃からは冬型の気圧配置が強まり、強い寒気の影響を受けやすいため、かなり低くなる可能性があります

沖縄地方

１月４日頃から かなりの低温

かなりの低温の基準：５日間平均気温平年差 －２．４℃以下

沖縄地方の向こう２週間の気温は、１２月２７日頃までは寒気の影響で低いでしょう。その後は寒気が緩むため平年並か高いですが、１月４日頃からは冬型の気圧配置が強まり、強い寒気の影響を受けやすいため、かなり低くなる可能性があります。

早期天候情報は、その時期としては10年に一度程度しか起きないような著しい高温や低温、降雪量（冬季の日本海側）となる可能性が、いつもより高まっているときに、6日前までに注意を呼びかける情報です。

今後の気象情報に十分注意し、適切な対策を取ることが重要です。