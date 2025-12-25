¡Ø¹ñÊõ¡ÙÂç¥Ò¥Ã¥È¤ÎµÈÂôÎ¼¡¢1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤ë·Î¸Å¤Ï¡ÖÀº¿ÀÅª¤Ë¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯²á¹ó¤À¤Ã¤¿¡×ÌÀ¤«¤·¤¿ÉñÂæÎ¢¤ËÈ¿¶Á
º£Ç¯11·î¡¢22Ç¯¤Ö¤ê¤ËË®²è¼Â¼Ì¤Î¶½¹Ô¼ýÆþÎòÂå1°Ì¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿µÈÂôÎ¼¡¢²£ÉÍÎ®À±¤¬¸ì¤Ã¤¿»£±ÆÈëÏÃ¤¬12·î21Æü¤Î¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ¤¿¤Á¤¬ÈÖÁÈÆâ´ë²è¡ã¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼ÎÓ½¤¡ä¤Ç¸ì¤Ã¤¿Ì¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤ò°ìµó¸ø³«¡£¥«¥ê¥¹¥Þ¤¿¤Á¤Î¥È¡¼¥¯¤òÄÌ¤·¤Æ2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ëÆâÍÆ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é´¶³´¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤¬µÏ¿ÅÉ¤êÂØ¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¡ª¤½¤Î²á¹ó¤Ê»£±ÆÉñÂæÎ¢¤Ï...
2025Ç¯²¼È¾´ü¤ÎÏÃÂê¤òÆÈÀê¤·¡¢¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¥È¥Ã¥×10¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¡£Ä¹¤¯¼Â¼ÌË®²è¤Î¶½¹Ô¼ýÆþÎòÂå1°Ì¤À¤Ã¤¿2003Ç¯¤Î¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ THE MOVIE2 ¥ì¥¤¥ó¥Ü¡¼¥Ö¥ê¥Ã¥¸¤òÉõº¿¤»¤è¡ª¡Ù¤Î173²¯±ß¤òÍÞ¤¨¡¢179²¯±ß¤ÇÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤ò±é¤¸¤¿µÈÂô¤È²£ÉÍ¤Ï»£±Æ¤ËÀèÎ©¤Á¡¢1Ç¯È¾¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ·Î¸Å¤ò½Å¤Í¤¿¡£µÈÂô¤ÎÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤Ï¤½¤Î²óÁÛ¡£¡Ö·Î¸Å¤ò¤ä¤ì¤Ð¤ä¤ë¤Û¤É¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥â¥Î¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¤«¡£Îý½¬¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢Àº¿ÀÅª¤Ë¤â¤â¤Î¤¹¤´¤¯²á¹ó¤Ê1Ç¯È¾¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢ÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¡¢µÈÂô±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤ÎÍü±à¤Î¸æÁâ»Ê¤ò±é¤¸¤¿²£ÉÍÎ®À±¤ÎÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤â¡£¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤Î»£±Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶ËÃ¼¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤Ð"1Æü1¥·¡¼¥ó"¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦ìÔÂô¤Ë»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤Ç...¡Ø±³¤À¤í¡©¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡×¤È¡¢ÍûÁêÆü´ÆÆÄ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»£±Æ¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÎ¨Ä¾¤Ë¹ðÇò¤·¤¿¡£
¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤¿ÇÐÍ¥¿Ø¤â¾×·â¤ò¼õ¤±¤ë¤Û¤É¤ÎÇ®ÎÌ¤È¤³¤À¤ï¤ê¤Çºî¤é¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¡£¼ç±éµé2¿Í¤Î¥È¡¼¥¯¤Ë²Ã¤¨¡¢¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿Íû´ÆÆÄ¡¢´ÑµÒ¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤ò2ÅÙ´Õ¾Þ¤·¤¿¤È¤¤¤¦»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤ÎÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤â¤Þ¤¸¤¨¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿²á¹ó¤ÊÉñÂæÎ¢¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÏÃÊ¹¤¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥¥Ä¤½¤¦...¡×¡Ö¤½¤Îµ¤Ç÷¤¬Â¸Ê¬¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤â¤¦°ì²ó¸«¤Ë¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¾¾²¬¾»¹¨¡¢Íò¤ò¸ì¤ë¡ÖÎä¤¿¤¤ÌÜ¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×
2025Ç¯6·î¤Ë²ò»¶¤òÈ¯É½¤·¤¿TOKIO¡£¤½¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¾¾²¬¾»¹¨¤¬²ò»¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤âº£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤È¤Æ¤â¡¢¤¦¡¼¤ó¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ËþÂ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ÀÍÕ¤òÁª¤Ó¤Ê¤¬¤é¸ì¤Ã¤¿¾¾²¬¡£¡Ö¥Ð¥ó¥É¤â¤ä¤Ã¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤â¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤â¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ËÍß¤·¤Æ¤ë¥â¥Î¤Ï²¿¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¡¢º£¸½ºß¤Î¿´¶¤ò¾þ¤é¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÎ¨Ä¾¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2026Ç¯5·î¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç³èÆ°¤ò½ªÎ»¤¹¤ë¸åÇÚ¡¢Íò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë°ìËë¤â¡£¡ÖÊª»ö¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ®¤µ¡¢ÃË¤¯¤µ¤¤¤Î¤Ï¾¾ËÜ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁêÍÕ¤¬¤¿¤Ö¤óÊ¿ÏÂ¼çµÁ¤Ç¡¢(Ý¯°æ)æÆ¤¬¤È¤Æ¤âÎäÀÅ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÂçÌî¤¬¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥Õ¥ï¥Ã¤È¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢ºÇ½é¤«¤é¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¥Ë¥Î(ÆóµÜ)¤ÏÅ·ºÍÈ©¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡¢¤ª¼Çµï¤Ç¤¹¤ëÌÜ¤Ä¤¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥¾¥ï¥Ã¤È¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤Ï¥Ë¥Î¤¬¤ª¼Çµï¤Ç¸«¤»¤ëÎä¤¿¤¤ÌÜ¤ÏÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ò¤È¤ê¤È¤Î´Ø·¸À¤¬±®¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÈà¤é¤Î°õ¾Ý¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¢£"Mr.¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯"º´Æ£·ò¤¬¸ì¤Ã¤¿¡ÖÅ·¹Ä¤ÎÎÁÍýÈÖ¡×¤Î¾×·âÈëÏÃ
2025Ç¯7·î¡¢ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¹ñÆâ»ëÄ°¼Ô¿ôÎòÂå1°Ì¡¢À¤³¦20¤«¹ñ°Ê¾å¤Ç¥È¥Ã¥×10Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ö»ä¤ÎÉ×¤È·ëº§¤·¤Æ¡×¡£¤½¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿º´Æ£·ò¤Î"Mr.¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯"¤Ö¤ê¤¬¤ï¤«¤ëÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢º´Æ£¤¬¼ç±é¤·¤¿ÆüÍË·à¾ì¡ÖÅ·¹Ä¤ÎÎÁÍýÈÖ¡×(2015Ç¯)¤Î»£±ÆÈëÏÃ¡£º´Æ£¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÎÁÍý¿Í¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢»öÁ°¤ËÎÁÍý³Ø¹»¤ÇÌÔÆÃ·±¡£¼ê¸µ¤Î¿áÂØ¤¨¤¬ÉÔÍ×¤Ê¤Û¤É¤Î¼ê¤µ¤Ð¤¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³¤ÇÌäÂê¤¬...¡£ºÇ½é¤«¤é¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÊñÃú¤µ¤Ð¤¤¬¸«»ö¤¹¤®¤Æ¡¢²¼¼ê¤Ê¥·¡¼¥ó¤Î»£±Æ¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö²¼¼ê¤Ë±é¤¸¤ë¤Ã¤Æ¡¢¿Í´Ö¤¿¤Ö¤ó¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê...¡£¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ï¤¶¤È¤é¤·¤¯²¼¼ê¤Ë±éµ»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤ÇÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿º´Æ£¡£¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¼«ÂÎ¤¬¡¢Å°Äì¤·¤ÆÌòºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤àº´Æ£¤ÎÂÅ¶¨¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯¤µ¤Î¾ÚÌÀ¤È¸À¤¨¤½¤¦¤À¡£
¢£å«¤Ï±Ê±ó¡ªPerfume3¿Í¤Î"¹±Îã¹Ô»ö"¤ËÎÓ½¤¤â¶ÄÅ·
2025Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤Æ"¥³¡¼¥ë¥É¥¹¥ê¡¼¥×"¤È¤¤¤¦Ì¾¤Î³èÆ°µÙ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ëPerfume¤Î¥È¡¼¥¯¤«¤é¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Îå«¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë"¹±Îã¹Ô»ö"¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼3¿Í¤Î²ÈÂ²¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤Æ¿©»ö²ñ¤ò¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¤«¤·¤æ¤«¡£11·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö»ä¤Î²È¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤ª¿©»ö¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥×¤·¤¿¤ê¡¢¥Ü¡¼¥É¥²¡¼¥à¤·¤¿¤ê¡£¤ª¼ò¤â°û¤Þ¤º¤Ë¡£¤º¤Ã¤È¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ª¼ò¤Ç¤´¤Þ¤«¤¹¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦É¬Í×¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¤¢¤Þ¤ê¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ËÎÓ½¤¤¬¡Ö3¿Í¤¬Ãç¤¬¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¤À¤±¤Ç¤âËÍ¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤«¤é¸«¤¿¤é¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢²ÈÂ²¤Þ¤Ç...¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¸¸ÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¤Î¤Ã¤Á¤â´Þ¤á¤¿3¿Í¤¬¡Ö¸½¼Â¤Ç¤¹¡ª¡×¤È°ìÀÆ¤Ë¾Ð´é¤Î²Ú¤òºé¤«¤»¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¹Ö»Õ¤«¤é¿¶ÉÕ»Õ¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Î±é½Ð²È¤È¤·¤ÆÄ¹Ç¯Perfume¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿MIKIKO»á¤¬3¿Í¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤âº£²ó¿·¤¿¤Ë¸ø³«¡£°ìÈÖÂ¦¤Ç3¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤È¤·¤Æ¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Ö¤ó»à¤Ì¤Þ¤ÇPerfume¤È¤·¤Æ¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡¢Perfume¤È¤·¤Æ¤Î3¿Í¤Îå«¤Ï±Ê±ó¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¤È»ä¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤ê¡¢³èÆ°µÙ»ß¤òÀË¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£
2025Ç¯¤òºÌ¤Ã¤¿¥«¥ê¥¹¥Þ¤¿¤Á¤ÎÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤Ç1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼ñ¸þ¤Ë¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¡Ö¥¨¥ó¥¿¥áÅª¤ËÏÃÂê¤ÎÂ¿¤¤Ç¯¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ê¤¡¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡×¡Ö¡Ø½é¼ª³Ø¡Ù¸«¤Æ¤¿¤é¡¢¤â¤¦°ì²ó¸«¤¿¤¤ºîÉÊ¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤¿¤¤ºîÉÊ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó½Ð¤Æ¤¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï½¼¼Â¤·¤½¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´¶³´¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤Î¤Û¤«¡¢µÈÂôÎ¼¡¢²£ÉÍÎ®À±¡¢¾¾²¬¾»¹¨¡¢Perfume¡¢º´Æ£·ò¤ÎÌ¤¸ø³«¥È¡¼¥¯¤ä¶â¸À¤ò¶Å½Ì¤·¤¿¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×2025Ç¯ÏÃÂê¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ"¶â¸À&Ì¤¸ø³«¥È¡¼¥¯"ÂçÊü½Ð¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤ÏTVer¤ÇÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÊMBS¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×2025Ç¯12·î21ÆüÊüÁ÷¤è¤ê¡Ë
ÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤ÏTVer¤Ç2026Ç¯1·î18Æü(Æü)¤Þ¤Ç
2025Ç¯ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥«¥ê¥¹¥ÞÂç½¸·ë ¶â¸À¡õÌ¤¸ø³«SP ÊÔ¡ª
-----------------------------------------
¡ÖÆüÍËÆü¤Î½é¼ª³Ø¡×¤ÏMBS/TBS·Ï¤ÇËè½µÆüÍË¤è¤ë10»þÊüÁ÷¡£
¸ø¼°HP¤Ï¤³¤Á¤é¡£