日本人が食べているサバの半分以上は”ノルウェー産”…国産とノルウェー産を瞬時に判別できるコツ

面積世界第6位（排他的経済水域）、しかも北からの親潮やリマン海流といった寒流、南からの黒潮や対馬海流の暖流が交錯、世界でも名だたる好漁場として高いポテンシャルを持つ日本の海。その恩恵にあずかり、わが国では古くから豊富な魚介類を獲り、食し、和食文化を形作ってきた。

その日本の魚食・漁業がいま、危機に瀕している。

1990年代前半まで世界一を誇っていた漁獲高もいまではベスト10圏外から転落、すでに漁業大国とは言えない現状になっている。

なぜこのような事態に陥っているのか？

日本の漁業を30年以上取材し続けているベテラン記者が、新刊『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）でそのリアルを明らかにする。

『国産の魚はどこへ消えたか？』連載第21回

『「銚子極上さば料理祭」が2年連続中止…日本の代表魚“サバ”の小型化が止まらない!?』より続く。

日本人が食べているサバの半分以上がノルウェー産

2024年3月上旬、アジア最大級の食品などに関する国際展示会「FOODEX JAPAN」が東京ビッグサイト（江東区）で開催され、国内外の食品関連企業・組織が数多く出展した。

この中で、初出展した在日ノルウェー大使館水産部は、同国自慢のサーモンとともに、縞模様がはっきりとした大西洋サバのPRに余念がなかった。ブース内には「3月8日はサバの日！」と書かれたポップが、ひと際目立つ場所に掲げられ、同大使館の関係者は、「脂が乗ったノルウェー産は、すごく人気があり、今、日本人が食べているサバの半分以上は、ノルウェー産なんですよ」と、誇らしげに語っていた。

日本のサバといえばブランドサバを除き、イワシやサンマ、アジなどと同様に青魚・大衆魚と呼ばれ、たくさん獲れて「安い魚」というイメージがある。サンマのように歴史的な不漁に見舞われている魚でさえ、輸入に頼っているわけではないのに、日本のサバ消費の半分以上がノルウェー産とは、さすがに言い過ぎではないか……と思いきや、大げさな話ではなかった。

14万トンのサバをノルウェーから輸入

ノルウェー産のサバはかなり以前から日本に浸透しており、今やなくてはならない存在となっている。ノルウェー大使館水産部によると、同国から日本へのサバ輸出は、2024年が約5万3000トンだった。

これは「ラウンド」と呼ばれるサバ1匹丸ごとの状態に換算した数量。サバに限らず、魚を外国へ輸出する際には、内臓などの「わた」や頭、ヒレ、骨などを取り除く場合もあることから、条件を合わせるためにラウンド換算した数字が使われることがある。

つまり、この5万3000トンは、日本の漁獲統計と同じように、海から揚がって魚丸ごとの重量となる。一方、日本の2024年のサバ類生産量は、25万6000トン。したがってノルウェーからのサバ輸入量は、国内生産の5分の1ほどになるが、依存度はそんなものではない。

なぜなら、ノルウェーから日本へのサバの直接輸出のほか、中国やベトナムなどを経由して日本へ入ってくるノルウェー産のサバを合わせれば、ラウンド換算でおよそ14万トンになるそうだ（同国大使館水産部）。

中国やベトナムを経由するのは、「フィレ」という三枚おろしの状態に加工するため、ノルウェーや日本で加工するよりも、コスト面などでメリットがあるという。

ノルウェー産サバの見分け方

日本では国産サバの食用としての利用が少なく、これまで述べてきたように飼料や肥料などに使われる分が多い。2024年の生産量のうち、いったいどれくらい食べているのか、はっきりとはわからないが、小型魚ばかりで人気がない点を考えると、「サバ缶」としての缶詰消費を合わせても、せいぜい3割ほどで、ノルウェー産の半分程度でしかない。

それを裏付けるように、スーパーや弁当、定食屋などでもノルウェー産のサバは当たり前のように扱われている。こうしたノルウェーサバの台頭を色濃く表しているのが、スーパーなど鮮魚店で売られている塩焼き用などのサバだ。

ノルウェー産などのサバは「大西洋サバ」と呼ばれ、魚体の表面にはっきりとした縞模様があり、日本産のサバとの違いがわかりやすい。調理用として販売される際には、3枚におろされた「フィレ」の状態で店頭に並んでおり、魚体の皮もついたままであるから、ノルウェー産か国産かはすぐに判断できるはずだ。

スーパーのパック売りなら、原産国が表示されているから、さらにわかりやすい。ただ、定食や弁当に使われている場合、こんがり焼かれていたり、煮付けられたり、調理されているためにわかりにくいかもしれない。

そもそもサバの塩焼きや味噌煮などを定食や弁当で食べる場合には、国産なのか海外産なのか、特別意識することはないだろうから、気づかないケースがほとんどだと思うが、多くがノルウェー産だ。

『築地場外市場の高級店ですら「国産より美味しい」と絶賛…日本人が国産と錯覚し続けている“ノルウェー産サバ”によるシェア拡大の実態』へ続く。

【つづきを読む】築地場外市場の高級店ですら「国産より美味しい」と絶賛…日本人が国産と錯覚し続けている”ノルウェー産サバ”によるシェア拡大の実態