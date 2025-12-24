¡Ú¥ï¥±¤¢¤êÊª·ïÇã¤¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡Û¤½¤Î¹¹ð¤¬¡¢2000Ëü±ßÂ»¤¹¤ëÃÏ¹ö¤ÎÆþ¸ý¤À¤Ã¤¿
¡Ú¥ï¥±¤¢¤êÊª·ïÇã¤¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡Û¤½¤Î¹¹ð¤¬¡¢2000Ëü±ßÂ»¤¹¤ëÃÏ¹ö¤ÎÆþ¸ý¤À¤Ã¤¿
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤äÀÇ¶â¤Î´ðËÜ¤«¤é¡¢ÁêÂ³Áè¤¤¤ÎºÛÈ½Îã¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÏÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¤Ç¡¢ÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿ÍÄ¶¡£¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢°ä¸À½ñ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¡¦Â£Í¿ÀÇ¡¢ÉÔÆ°»º¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¡¢³Æ¼ï¼êÂ³¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤éÁêÂ³¤Î¸½¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÂ£Í¿ÀÇ¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¡×Åù¡¢ÁêÂ³¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¹¹ð¤¬¡¢2000Ëü±ßÂ»¤¹¤ëÃÏ¹ö¤ÎÆþ¸ý¤À¤Ã¤¿
¡¡ËÜÆü¤Ï¡ÖÁêÂ³¥È¥é¥Ö¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤¦ºÝ¡¢¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÖÉÔÆ°»º¤Î¹ØÆþ¡×¤Ï¿µ½Å¤Ë¡ª
¡¡ÁêÂ³ÂÐºö¤Ç¡Ö¤Ç¤¤ì¤Ð¤ä¤é¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤³¤È¡×¤ò°ì¤Äµó¤²¤ë¤Ê¤é¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ò¸º¤é¤¹¤³¤È¡È¤À¤±¡É¤òÌÜÅª¤ËÉÔÆ°»º¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢¡ÖÁêÂ³ÂÐºö¡×¤ò¤¦¤¿¤Ã¤ÆÉÔÆ°»º¤ò´«¤á¤ë¶È¼Ô¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢Á°Äó¾ò·ï¤òÃúÇ«¤Ë¤½¤í¤¨¤¿¤¦¤¨¤Ç¤ÎÎÉ¿´Åª¤ÊÄó°Æ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ò¹ª¤ß¤ËÆÍ¤¡¢³ä¹â¤ÊÊª·ï¤ò¤Ä¤«¤Þ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦Îã¤¬¤¢¤ë¤Î¤â»ö¼Â¤Ç¤¹¡£ÉÔÆ°»º¤ÏÆþ¸ý¤ÇÈ½ÃÇ¤ò¸í¤ë¤È¡¢¸å¤«¤éµ°Æ»½¤Àµ¤¬Èó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÁêÂ³ÂÐºö¤È¤·¤ÆÉÔÆ°»º¤ò°·¤¦¤Ê¤é¡¢¿ô»ú¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼è°ú¤Î¹½Â¤¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¿µ½Å¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤Ç¤¹¡£
ÆÃ¤ËÆñ¤·¤¤¤Î¤Ï¡ÖÇä¤ë¡×¤È¤
¡¡¤½¤Î¹½Â¤¤¬ºÇ¤âÏª¹ü¤Ë½Ð¤ë¤Î¤¬¡ÖÇä¤ë¡×¶ÉÌÌ¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¡¢³¹Ãæ¤ä¥Í¥Ã¥È¤Ç¡Ö¼«¼Ò¤ÇÇã¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ï¥±¤¢¤êÊª·ï¡¢¼«¼Ò¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·ëÏÀ¤«¤é¤¤¤¨¤Ð¡¢¤³¤Î¥¿¥¤¥×¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ï¡¢°Â¤¯»ÅÆþ¤ì¤Æ¹â¤¯Çä¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Çä¼çÂ¦¤¬Çã¤¤Ã¡¤«¤ì¤ä¤¹¤¤»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£½ã¿è¤ÊÃç²ð¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Çä¼ç¡¦Çã¼çÁÐÊý¤Î¾ò·ï¤ò¤¹¤ê¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é»Ô¾ì²Á³Ê¤Ë¶á¤Å¤±¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¶È¼Ô¤¬¼«¤éÇã¼ç¤Ë¤Ê¤ëÏÈÁÈ¤ß¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±°Â¤¯Çã¤¦¡×¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤¬¹½Â¤Åª¤ËÆ¯¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡Ë¡Åª¤Ëº¾µ½¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼ÂÂÖ¤È¤·¤Æ¸Â¤ê¤Ê¤¯¤½¤ì¤Ë¶á¤¤¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¹¥¡¼¥à¤â¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÁÀ¤ï¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ï¡¢¶âÍ»¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤äÉÔÆ°»ºÅê»ñ¤Î·Ð¸³¤¬½½Ê¬¤Ç¤Ê¤¤Êý¤Ç¤¹¡£
2000Ëü±ß¤âÂ»¤¹¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ËÜÍè¤Ê¤é¤ª¤ª¤è¤½1²¯±ß¤ÇÇäµÑ¤Ç¤¤½¤¦¤ÊÉÔÆ°»º¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â7800Ëü±ß¤Ç¤·¤«Çä¤ì¤Þ¤»¤ó¤è¡×¤ÈÀâÆÀ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ø¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ê¤é8000Ëü±ß¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄó¼¨¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Äó¼¨¤µ¤ì¤¿¡ÈÁê¾ì¡É¤è¤ê¾¯¤·¹â¤¤¶â³Û¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¤Ä¤¤±þ¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¶È¼ÔÂ¦¤Ï¡¢¤½¤ÎÊª·ï¤¬¸µ¡¹1²¯±ß¤ÇÇä¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Çã¤¤¼è¤Ã¤¿¸å¤Ë»Ô¾ì¤Ç1²¯±ß¤ÇÇäµÑ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡¢º¹³Û¤ÎÍø±×¤À¤±¤¬È´¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿¹½Â¤¤òÇØ·Ê¤ËÆ°¤¯¶È¼Ô¤Ï·è¤·¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡¢¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡¢¡Ö¼«¼ÒÇã¼è¡×¤ä¡ÖÌõ¤¢¤êÊª·ï¤ÎÇã¼è¡×¤¬¤¹¤Ù¤Æ°¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£µÞ¤¤¤Ç¸½¶â²½¤·¤¿¤¤¡¢Ãç²ð¤Ç»þ´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢Çã¼ç¤ò¹¤¯Ãµ¤¹¤Î¤¬Æñ¤·¤¤»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÉÌÌ¤Ç¤Ï¡¢Çã¼è¤È¤¤¤¦½Ð¸ý¤¬Ìò¤ËÎ©¤Ä¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜÅö¤ËÂç»ö¤Ê¤³¤È
¡¡¤¿¤À¤·ËÜÅö¤Ë½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤½¤Î²ñ¼Ò¤ËÇä¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¡×¤Þ¤Ç´Þ¤á¤ÆÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³ÂÐºö¤ÇÉÔÆ°»º¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¤¡¢ÁêÂ³ÀÇÉ¾²Á¤Î°µ½Ì¤À¤±¤ËÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¼è°úÁê¼ê¤ÎÎ©¾ì¤ä¥¤¥ó¥»¥ó¥Æ¥£¥Ö¤ò¸«Íî¤È¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÉÔÆ°»º¤Ï¡ÖÃ¯¤¬¡¢¤É¤ÎÎ©¾ì¤Ç¡¢²¿¤òÆÀ¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ê¤Î¤«¡×¤ò°ìÃÊ¿¼¤¯¸«¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Á´ÂÎÁü¤ÎÃæ¤ÇÌµÍý¤Î¤Ê¤¤È½ÃÇ¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÊËÜ¸¶¹Æ¤Ï¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤Î°ìÉôÈ´¿è¡¦²ÃÉ®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë