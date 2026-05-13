１１日、東安県ギター産業パークで、ギターの製造作業にあたる従業員。（永州＝新華社記者／趙仲志）【新華社永州5月13日】中国湖南省永州市東安県はここ数年、ギター製造業の産業集積を進めている。ギターを中心とした楽器製造企業と関連の川上・川下企業30社余りを産業パークに誘致し、クラシックやフォーク、エレキなど各種ギターを製造している。産業パークの2025年のギター生産量は50万本を超え、60以上の国・地域に輸出し