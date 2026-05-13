ノア１３日の後楽園大会で「ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）」の内藤哲也（４３）が初対戦となったブラックめんそーれを称賛した。ＬＴＪのＢＵＳＨＩとともにＧＨＣタッグ王座を保持する内藤はこの日ＡＭＡＫＵＳＡ、めんそーれ組と激突。序盤からめんそーれのマスクに手をかけ、急所攻撃を見舞うなど制御不能ぶりを見せつけた。一時はめんそーれの奇怪な動きに翻ろうされ、誤爆したＢＵＳＨＩのドロップキック