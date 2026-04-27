国内最大級の海カフェ「バンタカフェ by 星野リゾート」(沖縄・読谷村)では、2026年5月24日(日)まで、イベント「海辺のアートdays」を開催している。そこで今回は、この絶景カフェの見どころや、アートイベントの注目ポイントについてレポート！GW(以下、ゴールデンウィーク)をはじめ近日中に沖縄に行く人や、沖縄在住の人はぜひチェックしてみて。【写真】「バンタカフェ」の人気メニューや美しいアートと海のコラボを見る国内最