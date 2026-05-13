◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ５―０中日（１３日・横浜）ＤｅＮＡがドラフト２位右腕・島田舜也投手（２３）＝東洋大＝の“衝撃投球”もあって完封勝利。最下位の中日に連勝し、２カード連続勝ち越しを決めた。島田は６回５安打無失点９Ｋ。本拠地初登板初先発でプロ初勝利を挙げた。横浜市出身の島田は「子どもの時はスタンドで選手を見て応援していた。自分も野球の面白さというか、プロ野球選手になりたいという夢を与え