今田美桜、ドラマで見せた“超高級車との一枚”が話題に

NHK連続テレビ小説「あんぱん」での活躍が大きな話題となり、映画やCMでも存在感を示した今田美桜さん。幅広い作品に出演し、注目を集める俳優のひとりです。

そんな今田さんは、過去に出演したドラマで超高級車との2ショットを披露し、その写真が大きな反響を呼びました。どのようなモデルが映っていたのでしょうか。

【画像】超カッコいい！ 「今田美桜×超高級車」を画像で見る！

これまでも多様な役柄を演じてきた今田さんですが、過去に出演したTBS系ドラマ「トリリオンゲーム」では、役柄の世界観を象徴するような一枚が注目を集めました。

物語は2人の若者の起業サバイバルを描いたもので、今田さんは大手IT企業の取締役・黒龍キリカを演じています。最近では映画化もされ、人気の高い作品のひとつです。

ドラマの公式インスタグラムに掲載された写真では、役柄に合わせた華やかな衣装に身を包んだ今田さんの隣に、イギリスの高級自動車メーカー「ロールス・ロイス」のフラッグシップモデル「ファントム」が並んでいました。

今田さんはヒョウ柄のドレスにビビッドピンクのヒール、ハンドバッグを合わせた姿で登場。胸元がざっくりと開いた色っぽいショットもアップされ、役柄の強さと華やかさが際立っています。

写っていた車両は、2003年から2017年まで生産した「ファントムVII」とみられます。

また、後席空間を拡大したEWB（Extended Wheel Base）仕様と思われ、全長6m級の堂々としたサイズが特徴です。

パルテノン神殿をモチーフにした大型グリルや、ボンネット先端の「スピリット・オブ・エクスタシー」など、ブランドを象徴する意匠が随所に見られます。

車体はマットグレー系の特注塗装が施され、LEDデイライトや観音開きの「コーチドア」など、存在感を際立たせるディテールも確認できます。

販売価格は5000万円前後とされ、カスタム内容を踏まえると総額はさらに高額になると考えられます。

この写真には「キリカ様の世界観が完璧」「ロールス・ロイスとの組み合わせが美しい」など多くのコメントが寄せられ、投稿は大きな反響を呼びました。

圧倒的な存在感を放つロールス・ロイスとの2ショットは、華やかな世界観の中でも存在感を放つ一枚でした。作品を通じて見せる多彩な表情とともに、今田さんの今後の活躍にも期待が高まります。