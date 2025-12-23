英国の労働党は、動物福祉強化策の一環として、ロブスターやカニを生きたまま茹でる行為は「容認できない」として、禁止する方針を打ち出した。英紙デーリー・メールが２２日、報じた。

労働党による動物福祉の取り締まり強化のもと、シェフや家庭料理人が、生きたままロブスターやカニを熱湯に入れて殺す行為は禁止されることになる。

２２日公表された新たな戦略では、甲殻類を熱湯で処理する伝統的手法は「許容できる殺し方ではない」と明記されている。ただし、現状では具体的な法律や施行規則が成立しておらず、禁止措置に関する詳細なガイダンスもまだ出されていない。

この禁止措置は、大きなハサミを持つ甲殻類に限られない。エビや小エビなどの十脚類（デカポッド）、さらにはイカやタコといった頭足類の軟体動物も、より人道的な方法で命を終えさせなければならなくなる。

これは、２０２２年に保守党が導入した立法により、これらの生物が「痛みや苦しみを感じる能力を持つ感覚ある存在」と認定されたことを受けた動きだ。

人道的な処理方法としては、冷凍や電気ショックなどが挙げられている。

しかし、この方針は漁業関係者やレストラン経営者の間で強い反発を招いている。事業コストの増加や生きた貝類取引の終焉につながると訴えている。今後、レストランやホテルは、約３５００ポンドもする失神装置を購入するか、海外から冷凍シーフードを輸入するようになるとみられる。

甲殻類福祉団体「クラステーシャン・コンパッション」の最高経営責任者であるベン・スタージョン博士は「カニやロブスター、その他の十脚類甲殻類に感覚があることを認め、生きたまま茹でるといった非人道的行為を禁止するのは、動物福祉にとって極めて重要な前進です。意識のあるままの十脚類甲殻類を沸騰した鍋に入れると、死ぬまでに数分間、耐え難い苦痛を味わいます。これはカニやロブスターにとって拷問であり、完全に避けることができます。電気失神処理を行ってから茹でるなど、人道的な代替手段はサプライチェーン全体で既に利用可能で、これらの動物を迅速かつ不必要な苦痛なく殺すことができます」と指摘している。