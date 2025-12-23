ノープランで退団→直感で決断。元日本代表39歳MFは関東２部で現役続行「感謝し前進していきたい」
今季の関東サッカーリーグ１部で最下位に終わり、来季は２部を戦うジョイフル本田つくばFCが12月22日、元日本代表の関口訓充の加入を発表した。
39歳のMFは、自身のXでクラブのリリースを引用し「来シーズンからジョイフル本田つくばFCに加入する事になりました!!」と報告。「ノープランで退団を決意し直感で決断しました」と明かす。
続けて「素晴らしい環境、施設でトレーニングできる事に感謝し前進していきたいと思います。つくばFC諸君。残りたまえー共に闘うぞ」と意気込みを綴る。
帝京高を卒業後の2004年に仙台でプロキャリアをスタート。13年に浦和に移籍し、以降はC大阪、仙台に籍を置き、22年から関東１部の南葛SCでプレーしていた。
間もなく40歳を迎えるアタッカーは来年、現役生活22年目に突入する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
39歳のMFは、自身のXでクラブのリリースを引用し「来シーズンからジョイフル本田つくばFCに加入する事になりました!!」と報告。「ノープランで退団を決意し直感で決断しました」と明かす。
続けて「素晴らしい環境、施設でトレーニングできる事に感謝し前進していきたいと思います。つくばFC諸君。残りたまえー共に闘うぞ」と意気込みを綴る。
帝京高を卒業後の2004年に仙台でプロキャリアをスタート。13年に浦和に移籍し、以降はC大阪、仙台に籍を置き、22年から関東１部の南葛SCでプレーしていた。
間もなく40歳を迎えるアタッカーは来年、現役生活22年目に突入する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集