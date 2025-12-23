女優の熊谷真実（６５）が体調不良を明かし、原因を公表した。

２３日にインスタグラムで「すみません。２１日のリアンディのイベントに出られなかったこと、大変申し訳ございませんでした」と謝罪。「眩暈（めまい）がして立ってられなくなり、ただひたすら横になっていましたが 頭痛が治らないので医者に行ったところ、コロナでもでもなくただの過労だったのでホッとしています」と明かした。

「１４歳のももたんと同じくらいいや、それ以上に寝ています」と愛犬の写真などをアップし、「２５日のメリーユーのライブでは完全復活でございます。ライブに来られる方、楽しみになさってください。２１日に会えなかった方、本当にごめんなさい 必ず皆さんに会いたいから」と呼びかけた。

ハッシュタグには「＃コロナでもインフルでもない」「＃ホッとしてます」「＃ご迷惑をおかけしました」と添えた熊谷。

フォロワーからは「良かったです 心配してました」「お大事になさってくださいね」「ゆっくりお休みになり楽しいクリスマスをお迎え下さい」などの声が寄せられた。

熊谷は私生活では１９８０年、劇作家のつかこうへい氏（２０１０年死去）と結婚したが８２年に離婚。２０１２年に、１８歳年下の書道家・中澤希水氏と再婚し、２０年に中澤氏の故郷である静岡・浜松市に移住。２１年３月に離婚を発表。２３年に３度目の結婚をしたことを２４年４月に報告した。テレビ番組では８歳年下の夫の職業について「キッチン関係の会社を経営」と明かしていた。