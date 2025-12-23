小2男児の『Switch 2』ゲットへの“ミラクルな軌跡”が25万いいね「約半年、毎日ほぼ欠かさず練習」
小学2年生の男児が逆上がりを成功させ、『Nintendo Switch 2』を買ってもらったエピソードがXに投稿され、表示回数2018万件超え、25万「いいね！」が付く話題となっている（22日午後7時時点）。
【写真】「一生の思い出になりますね」約半年間練習→成功して約2時間でSwitch2をGETした“ミラクルな軌跡”
投稿したのは、男児の両親・きらのどんさん（@tatosori）。「『逆上がりできたらSwitch買ってあげるよ』と約束してから約半年、毎日ほぼ欠かさず練習していた小2息子がとうとう初成功!!」と経緯を説明し、練習に励んでいた写真を公開した。
さらに「嬉しくて息子大泣き、親もつられて大泣き。『すぐ買ってあげたい』とダメ元で家電量販店へ行ったら奇跡的に限定販売してた。成功から約2時間でGET。よく頑張った！」と男児が『Switch 2』を手にしている写真や、うれし泣きをしている写真も投稿した。
Xでバズったことについて「沢山の温かいコメントありがとうございます。息子は『学校の先生に逆上がりを見せたらビックリするかな？』と自信をもったみたいです」と成功体験から自信がついた様子を明かしている。
投稿を見たユーザーからは「読んだだけでつられ泣きしてしまいました。半年も毎日努力して息子くんよく頑張りました。すぐに約束守ってあげてるのも素敵だし、2時間後にSwitch2ゲットできてるのもホント奇跡」と感激の声が寄せられていた。
ほかにも「一生の思い出になりますね」「目標に向かって頑張ることを覚えられる成功体験は人生の宝です Switch2はもちろん、素晴らしいプレゼントをされましたね」「努力とは、成功するまで諦めないことである。みたいな言葉があったと思うけど、まさにこれを体現した素晴らしい息子さんに拍手」などのコメントが集まっている。
