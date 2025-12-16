『ワンダンス』実写映画化決定 吃音症の主人公＆ヒロインがダンスに熱中する青春ストーリー
漫画『ワンダンス』が実写映画化されることが決定した。作品公式Xにて23日に発表された。
【動画】実写映画化決定！公開された漫画『ワンダンス』紹介映像
Xでは「本日発売、15巻の帯にて解禁 実写映画化決定」と発表。「すごい！アニメに続いての映画化！！！皆様の応援のおかげです。本当にありがとうございます。15巻のカバーは恩ちゃん（かわいい）！今回もめちゃ面白いので、全人類に読んでいただきたいです！最後のページには湾田さんの予想外の一言が。アニメも最終回が明日放送、こちらも必見です。原作はもちろん、アニメも映画もワンダンス よろしくお願いいたします！」と伝えている。
『月刊アフタヌーン』で連載中の『ワンダンス』は、自分の気持ちを上手く表現できない、吃音（きつおん）症の高校生・小谷花木（こたにかぼく）が、人目を気にせずダンスに没頭する同級生・湾田光莉（わんだひかり）に惹き込まれ、言葉の要らない“フリースタイル“なダンスの表現に挑んでいく青春ストーリー。
大胆で迫力あるダンスシーンに加え、繊細な人間模様や甘酸っぱい恋愛描写が人気で、日本のみならず海外でも高い人気で、漫画は10もの言語で出版されている。北米の漫画賞“You Should Read This Manga 2023”においては「アニメ化を期待する作品」として賞を受賞するなど、国内外のファンから映像化を待ち望む声も多く上がっていた中で、テレビアニメが2025年10月から放送された。
アニメでは、BTSなど数々の有名アーティストの振付も担当する世界的ダンサーRIEHATAがダンスプロデューサーを務め、本格的なダンスアニメーションが展開されており、実写映画にも期待が高まる。
【動画】実写映画化決定！公開された漫画『ワンダンス』紹介映像
Xでは「本日発売、15巻の帯にて解禁 実写映画化決定」と発表。「すごい！アニメに続いての映画化！！！皆様の応援のおかげです。本当にありがとうございます。15巻のカバーは恩ちゃん（かわいい）！今回もめちゃ面白いので、全人類に読んでいただきたいです！最後のページには湾田さんの予想外の一言が。アニメも最終回が明日放送、こちらも必見です。原作はもちろん、アニメも映画もワンダンス よろしくお願いいたします！」と伝えている。
大胆で迫力あるダンスシーンに加え、繊細な人間模様や甘酸っぱい恋愛描写が人気で、日本のみならず海外でも高い人気で、漫画は10もの言語で出版されている。北米の漫画賞“You Should Read This Manga 2023”においては「アニメ化を期待する作品」として賞を受賞するなど、国内外のファンから映像化を待ち望む声も多く上がっていた中で、テレビアニメが2025年10月から放送された。
アニメでは、BTSなど数々の有名アーティストの振付も担当する世界的ダンサーRIEHATAがダンスプロデューサーを務め、本格的なダンスアニメーションが展開されており、実写映画にも期待が高まる。