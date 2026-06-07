5月31日(日)放送「新 窓をあけて九州」～ボクと子ブタの成長日記～から 【写真を見る】「こんなに悲しいなら"我が子"と言わなきゃ良かった。でも…」農業高校生＜涙の青春記＞育てたブタが肉になるまで 実習教師 山本真生さん「出てきた！出てきた！女の子？男の子？」 この日、10匹の子ブタが誕生しました。取り上げたのは高校生です。 女子生徒「女の子です。やばい、かわいい」 山田未来斗くん「今日はすごい1