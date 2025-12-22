CH10LS1

株式会社エツミは、CAYER（カイヤー）ブランドのカーボン三脚「CH」シリーズを12月19日（金）に発売した。

CAYERは、カメラ・ビデオ用の三脚設計・製造に特化したグローバルブランド。2016年の創業以来、フォトグラファーや映像クリエイター、スタジオ向けに製品を提供してきた。今回、ビデオ三脚で培った技術を生かし、軽量・コンパクトな「CH」シリーズを開発したという。

スプリングによるカウンターバランス機能を備えた雲台「S1」をシリーズ共通で付属する。アルカスイス互換形状のプレートを備え、素早くカメラの着脱が可能。

脚段数3段の「CH10LS1」、4段の「CH20S1」、5段の「CH35S1」を用意する。脚部のロックはナット式で、ブラック、グリーン、グレーのカラーバリエーションを採用。また、CH35S1では、センターポールを三角柱に近い形とし、折りたたみ時に細くなるようにしている。

雲台に1/4インチネジ穴を設けており、LEDライトなどのアクセサリーが装着可能。全モデルにスマートフォンホルダーが付属する。

CH10LS1

ブラック

グリーン

グレー

付属品

CH20S1

全高：1,148mm 最低高：131mm 縮長：384mm 脚径：16/13/10mm 段数：3段 開脚角度：約23/57/81° 耐荷重：3kg 重量：539g（雲台を含む） 付属品：2段式センターパイプ（延長棒） 価格：1万9,800円

ブラック

グリーン

グレー

付属品

CH35S1

全高：1,363mm 最低高：154mm 縮長：404mm 脚径：19/16/13/10mm 段数：4段 開脚角度：約23/57/81° 耐荷重：3kg 重量：657g（雲台を含む） 付属品：2段式センターパイプ（延長棒） 価格：2万4,800円

ブラック

グリーン

グレー

付属品

S1（付属雲台）

全高：1,395mm 最低高：165mm 縮長：449mm 脚径：22/19/16/13/10mm 段数：5段 開脚角度：約23/57/81° 耐荷重：3kg 重量：793g（雲台を含む） 付属品：ローアングル用センターパイプ 価格：2万9,800円材質：アルミニウム合金 高さ：73mm ベース直径：43mm チルト角：－80～＋90° 耐荷重：3kg 重量：258g 底部のネジ規格：3/8インチ（1/4インチネジ付き）