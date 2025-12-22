高さの割に軽量な「CAYER」カーボン三脚 全高1.4mで約800g（雲台含む）、3サイズ3カラーから選択可能
CH10LS1
株式会社エツミは、CAYER（カイヤー）ブランドのカーボン三脚「CH」シリーズを12月19日（金）に発売した。
CAYERは、カメラ・ビデオ用の三脚設計・製造に特化したグローバルブランド。2016年の創業以来、フォトグラファーや映像クリエイター、スタジオ向けに製品を提供してきた。今回、ビデオ三脚で培った技術を生かし、軽量・コンパクトな「CH」シリーズを開発したという。
スプリングによるカウンターバランス機能を備えた雲台「S1」をシリーズ共通で付属する。アルカスイス互換形状のプレートを備え、素早くカメラの着脱が可能。
脚段数3段の「CH10LS1」、4段の「CH20S1」、5段の「CH35S1」を用意する。脚部のロックはナット式で、ブラック、グリーン、グレーのカラーバリエーションを採用。また、CH35S1では、センターポールを三角柱に近い形とし、折りたたみ時に細くなるようにしている。
雲台に1/4インチネジ穴を設けており、LEDライトなどのアクセサリーが装着可能。全モデルにスマートフォンホルダーが付属する。
CH10LS1
ブラック
グリーン
グレー
付属品全高：1,148mm 最低高：131mm 縮長：384mm 脚径：16/13/10mm 段数：3段 開脚角度：約23/57/81° 耐荷重：3kg 重量：539g（雲台を含む） 付属品：2段式センターパイプ（延長棒） 価格：1万9,800円
CH20S1
ブラック
グリーン
グレー
付属品全高：1,363mm 最低高：154mm 縮長：404mm 脚径：19/16/13/10mm 段数：4段 開脚角度：約23/57/81° 耐荷重：3kg 重量：657g（雲台を含む） 付属品：2段式センターパイプ（延長棒） 価格：2万4,800円
CH35S1
ブラック
グリーン
グレー
付属品全高：1,395mm 最低高：165mm 縮長：449mm 脚径：22/19/16/13/10mm 段数：5段 開脚角度：約23/57/81° 耐荷重：3kg 重量：793g（雲台を含む） 付属品：ローアングル用センターパイプ 価格：2万9,800円