管理委託費の値上げ要請が相次ぐ中、多くの管理組合がコスト削減のターゲットにするのが「エレベーターの保守費用」です。管理会社から「独立系のメンテナンス会社に切り替えれば安くなります」と提案されるケースも増えています。

しかし、安易な切り替えには、将来的な安全性や修繕コストを脅かす大きなリスクが潜んでいます。

今回は、株式会社さくら事務所取締役副社長COOの山本直彌さんが、エレベーター保守契約の種類と、見直し時に必ず知っておくべき注意点を解説します。

■「メーカー系」と「独立系」の違いとリスク

エレベーターの保守点検を行う会社は、大きく分けて2つのタイプがあります。

1. メーカー系

特徴：エレベーターを製造したメーカーの関連会社が保守を行います。

メリット：自社製品のノウハウが豊富で、純正部品の調達が確実。安全性が高い。

デメリット：独立系に比べて保守費用が高額になる傾向がある。

2. 独立系

特徴：メーカーとは無関係に、保守点検を専門に行う会社です。

メリット：メーカー系よりも保守費用を大幅に抑えられる。

デメリット：メーカー独自の特殊な部品や最新の制御プログラムに対応できないケースがある。

山本さんは、「独立系は部品調達に時間がかかり、故障時に『直したくても直せない』という事態が起きるリスクがある」と指摘します。特に超高層マンションの高速エレベーターや特注品の場合、メーカー系以外では対応が難しいケースが多く、慎重な判断が必要です。

■契約形態の落とし穴：「フルメンテ」か「POG」か

契約形態もコストとリスクを左右する重要な要素です。

● フルメンテナンス契約

内容：月々の保守料に、定期点検だけでなく部品交換や故障修理の費用も含まれます。

メリット：急な故障でも追加費用が発生せず、予算計画が立てやすい。

● POG（パーツ・オイル・グリス）契約

内容：点検と消耗品の補充のみが月額料金に含まれ、主要な部品交換や修理は「その都度払い」となります。

メリット：月々の支払い（ランニングコスト）は最安になる。

デメリット：ある日突然、数百万円単位の部品交換費用を請求されるリスクがある。

山本さんによると、「長期修繕計画で将来の部品交換費用を見込んでいないのに、安さだけでPOG契約に切り替えると、いざという時に資金不足に陥るワナがある」とのこと。切り替えるなら、エレベーター本体の更新直後のタイミングが最も効果的です。

■「迷っているならメーカー系のまま」が正解な理由

コスト削減は重要ですが、エレベーターは住民の命と安全に直結する設備です。

山本さんは、「もし独立系への切り替えに少しでも不安や迷いがあるなら、メーカー系のフルメンテナンス契約を継続するのが一番安全」と語ります。管理組合としての運営力や知識が十分に備わっていない状態で、安さだけでリスクを取ることは推奨されません。

また、コスト削減を急ぐのであれば、安全に直結するエレベーターよりも先に、定期清掃の回数や照明の交換頻度など、「安全に関わらない項目の無駄」から見直すのが得策です。

【まとめ】

管理委託費の高騰対策として、エレベーターの保守契約見直しは有効な手段の一つです。しかし、その裏にある部品調達のリスクや契約形態の違いを正しく理解していなければ、結果的に高くつく「安物買いの銭失い」になりかねません。

株式会社さくら事務所では、マンション管理組合向けに管理状況のチェック（マンション管理インスペクション）サービスを提供しています。

「この値上げは妥当なのか」「エレベーター契約を変えても大丈夫か」といった判断に迷う場合は、他マンションの事例を熟知した第三者の専門家に相談し、安全とコストのバランスを見極めることが重要です。