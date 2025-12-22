プロ・リーグ 25/26の第19節 アントワープとアンデルレヒトの試合が、12月22日02:30にボサイル・スタディオンにて行われた。

アントワープは野沢 大志ブランドン（GK）、マルワン・アルサハフィ（MF）、ビンセント・ヤンセン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアンデルレヒトはアドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）、ニルソン・アングロ（FW）、トルガン・アザール（MF）らが先発に名を連ねた。

16分に試合が動く。アントワープのビンセント・ヤンセン（FW）がPKを決めてアントワープが先制。

さらに19分アントワープが追加点。クリストファー・スコット（MF）のアシストからティボ・ソマーズ（FW）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とアントワープがリードしてハーフタイムを迎えた。

アンデルレヒトは後半の頭から選手交代。エンリック・ヤンサナ（MF）からミハイロ・チェトコビッチ（FW）に交代した。

49分、アンデルレヒトのトルガン・アザール（MF）がPKを決めて2-1と1点差に迫る。

67分、アントワープが選手交代を行う。ザンダー・ディエルクス（MF）からデニス・プラート（MF）に交代した。

73分、アンデルレヒトは同時に2人を交代。ムサ・ヌジャイ（DF）、アドリアーノ・ベルタッチーニ（FW）に代わりトリスタン・ドグレフ（MF）、ヤシン・オズカン（DF）がピッチに入る。

73分、アントワープが選手交代を行う。マルワン・アルサハフィ（MF）からイサーク・ババディ（MF）に交代した。

83分、アンデルレヒトが選手交代を行う。ネイサン・サリバ（MF）からイブラヒム・カナテ（FW）に交代した。

後半終了間際の87分アンデルレヒトが同点に追いつく。トリスタン・ドグレフ（MF）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、2-2で引き分けという結果になった。

なお、アントワープに所属する野沢 大志ブランドン（GK）はフル出場した。

2025-12-22 04:41:13 更新