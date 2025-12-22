日本相撲協会の“理事長候補”として、角界の期待を背負う元横綱・稀勢の里こと二所ノ関親方（38）。愛弟子が横綱にまで上り詰め、親方として鼻高々な一年となった一方で、「週刊新潮」は二所ノ関部屋の驚くべき愚行の数々を捉えていた（以下、「週刊新潮」2025年2月27日号をもとに加筆・修正しました）。

【実際の写真】「肛門に酒瓶を突っ込む」衝撃の瞬間を捉えた！ 二所ノ関部屋の“下品すぎる”飲み会

お尻の穴をあらわに…

「週刊新潮」がキャッチしたのは、角界関係者の間で話題になっているというある動画だ。2022年の九州場所の際に撮影された、その内容を紹介しよう。登場する力士は当時、みな二所ノ関部屋の所属である。

二所ノ関親方

室内で酒盛りをする10人ほどの力士たち。その視線の先で、なにやら雄叫びを上げているのは貴正道（23）だ。酔いが回っているのだろうか、何も服を着ていない。

そこへ、友風（30）と麒麟龍（23）が進み出て貴正道を囲む。友風の手には中身の入った酒瓶が握られている。

すると、床に腰をおろした貴正道が脚を広げ、お尻の穴をあらわに。その体勢をキープすべく、麒麟龍が脚を押さえる。と、友風は“セット！”と大声を張り上げて、貴正道の肛門に酒瓶を押し込んだ。数秒後、友風が瓶を引き抜くや、アルコールの効き目か、貴正道は“痛い！ 痛い！”とのたうちまわる。それを見て、腹を抱えて笑い転げる力士たち。さらに友風は、そのまま酒瓶を貴正道にくわえさせ、酒を流し込む。立ち上がった貴正道は、満面の笑みを浮かべ、なぜか両手でグッドサイン――。

小便の“水たまり”

別の動画に移ろう。そこでは、部屋所属の床山（とこやま）が、貴正道に対して、友風と同様の仕打ちをする場面が収められている。まわりの力士が、瓶のふたは外すよう丁寧にアドバイス。泡立つ缶ビールを口にする床山は、このとき未成年で、貴正道よりも年少だ。周囲の力士は大爆笑こそすれ、とがめる様子は皆無である。

ほかにも、酔いつぶれて寝転ぶ力士の写真がある。傍らには“水たまり”ができているが、なんとこれは小便の跡だという。

「ちょっと分からない」

これは親方の監督不行き届きではないのか。二所ノ関親方に、野放図な部屋のありようを問うべく架電した。

――友風が貴正道の肛門に酒瓶を入れている動画があるが、把握しているか？

「あっ……ちょっと分からないので、また話します」

――把握していないのか？

「あっ……ちょっと分からないので。すみません」

10代半ばの少年からカツアゲ

不祥事はこれだけにとどまらなかった。乱痴気騒ぎで未成年ながら酒に酔い、貴正道の肛門に酒瓶を突っ込んでいた床山（とこやま）は、後輩からカツアゲよろしくカネを借りていたというのだ。

「力士の髪を結う床山のA（21）です。二所ノ関部屋に所属する唯一の床山である彼は、借金トラブルを起こしていたのです」

と、日本相撲協会の関係者が明かす。

「Aは、同じ二所ノ関一門内の他部屋に所属する後輩の床山から、計70万〜80万円を無理やり借りていたそうです。昨年以降、しばしば現金を受け取っており、自分の口座に振り込ませていたことも。被害に遭った床山はまだ10代半ばの少年でした。先輩のAから、カネを渡す都度“口外するな”などと、脅しをかけられていたといいます」（同）

表沙汰にできない理由

今回の借金トラブルが発覚したのは8月ごろ。ほどなく、師匠の元横綱・稀勢の里こと二所ノ関親方（39）がAを伴い、被害少年の所属する相撲部屋まで謝罪に赴いた。

「ひとまず二所ノ関部屋サイドは非を認め、お金を返済したとみられます。とはいえ、それだけで問題が解決したわけではありません。被害に遭った床山の月収は14万〜15万円。そのうちかなりの額が“カツアゲ”同然に借りられ、Aに渡っていたわけですからね。相撲協会のコンプライアンス委員会は二人の床山と双方の親方に事情聴取を行い、Aに対する処分の検討を始めました」（前出の相撲協会関係者）

しかし、二所ノ関親方は事態を矮小化。できることなら表沙汰にしたくないと、Aをかばう素振りを見せたという。

親方を知る角界関係者がその理由を語る。

「Aが相撲協会から処分を受けて角界追放となった場合、二所ノ関部屋の内情を暴露する恐れがあったからです。親方は、さすがに自身が部屋を管理できていないと自覚しているのでしょう。相当に後ろめたいことがあるのか”自分からクビにするわけにはいかない”などと、頭を抱えていたといいます。事態収束には、積極的に動こうとしていませんでした」

処分は厳重注意のみ

秋場所の13日目が開催された9月26日夜。借金トラブルについて事実関係を質すべく二所ノ関部屋を訪ねたところ、

「迷惑なので、お引き取りください」

と、インターホン越しに部屋の関係者が言うのみ。

その後、親方に取材を申し込んだが、期限までに返答はなかった。

一方、相撲協会に聞くと、千秋楽から一夜明けた9月29日、以下の回答があった。

「Aについては、金銭トラブルを理由に退職いたしました。師匠・二所ノ関については、Aの監督不行届きを理由に、理事長から厳重注意しました」

二所ノ関親方は「厳重注意」だけで済み、降格や報酬減額などの処分は免れたのである。2017年、日本出身者として19年ぶりの横綱となり、以来、将来の相撲協会を背負って立つことが期待されてきたはずの二所ノ関親方だが、果たしてその素質はあるのだろうか。

