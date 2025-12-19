【朝日杯FS／データ攻略】リアライズシリウスとエコロアルバの「買い or 消し」　無敗馬2頭で“馬券内率83％”該当は

今週は阪神競馬場で（芝1600m）が行われる。今年は無敗で重賞を制した3頭を中心にレベルの高いメンバーが集まった印象だ。

ここでは、過去10年からエコロアルバとリアライズシリウスにフォーカスしたデータを取り上げる。

■エコロアルバに「3.1.1.1」馬券内率83％データ

新馬戦、サウジアラビアRCと無傷の2連勝。勇躍GIの舞台に参戦するのがエコロアルバだ。オールドファンならピンと来る母系の血統背景からは想像できない切れ味を有する馬。初の右回りと関西圏への不安も同居するが、以下データ面が大きな後押しとなる。

・サウジアラビアRC勝ち馬【3.1.1.1】

馬券内率に換算すると83％。ダノンプレミアムやサリオス、ドルチェモアなど勝ち馬が続々と輩出されているように、東京芝1600mでの勝利が阪神マイルの当舞台とリンクする点は見逃せない。

エコロアルバについて補足すると、東京芝1600m重賞で2着に0秒3差以上をつけた2歳馬の2歳GI成績は【2.1.2.0】。こちらも圧巻の馬券内率を誇っている。一見すると地味なバックボーンにも映るが、その実力は本物。3連勝での戴冠も現実味を帯びる1頭だ。

■リアライズシリウスに「0.1.0.6」の逆風

同じ2勝馬でも、リアライズシリウスはやや不安あり。新馬戦、新潟2歳Sと他を寄せ付けない楽勝。そのパフォーマンスが暮れの阪神でも活きる可能性に期待したいところだが、今回はローテーションが気がかりだ。

・前走が夏競馬【0.1.0.6】

ジオグリフやケイデンスコールなど、のちのGI連対馬も該当し凡走。前走夏競馬組×朝日杯FSは“勝ち馬ゼロ”のデータが出現してしまっているのだ。

今回リアライズシリウスが引いたのは8枠。過去10年で2勝を挙げる枠なら問題ないと言いたいところだが、勝ち馬2頭はいずれも道中10番手以下の差し追込脚質。前に壁を作れない先行馬にとって鬼門の枠から臨む点も含め、全幅の信頼を置くには至らないか。

著者プロフィール

田原基成（たはらもとなり）●競馬評論家

馬柱の隅々まで徹底分析を行い、確かな精度で軸馬・妙味馬を抽出する「馬柱探偵」。予想に対して謎ときに近い魅力を感じており、ローテーション・血統の分野にて競馬本を執筆。現在は競馬メディア『Winsight』で予想コラム執筆中。『SPREAD』ではデータ分析から読み取れる背景を紐解き、「データの裏側にある競馬の本質」を伝えていく。