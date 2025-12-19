ベイ党の歓喜と安堵…オースティンがカブスと1年契約を結ぶ　「今永先生との再会胸アツ」「NPBの他球団じゃなくて良かった」

カブスとの1年契約を結んだ前DeNAのオースティン(C)産経新聞社

カブスは現地時間12月18日に、今オフにDeNAから自由契約となっていたタイラー・オースティンと1年契約を結んだと発表した。2019年以来、7年ぶりのメジャー復帰となる。大リーグ公式サイト『MLB.com』マーク・フェインサンド記者によれば、1年総額125万ドル（約1億9000万円）の契約内容だという。

【動画】死球を当てられ、乱闘を起こすヤンキース時代のオースティンを見る

現在34歳のオースティンは、元ヤンキースの有望株で2016年にメジャーデビュー。ヤンキースで2年半プレーし、ヤンキースとツインズに所属した18年には69試合で17本塁打を放つなど、自慢の長打力を発揮。19年にはツインズからジャイアンツ、ブルワーズと3球団を渡り歩いた。

メジャー通算33発の実績を引っ提げ、2020年にDeNAに入団。24年には打率.316で首位打者を獲得し、球団26年ぶりの日本一にも貢献した。

闘志溢れるプレースタイルが特徴で、ケガとも隣り合わせだった。DeNA在籍6年で、100試合以上に出場したシーズンは2度しかない。それでも、NPB通算成績は打率.293、85本塁打、出塁率.377、OPS.945の数字を残している。