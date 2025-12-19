帳票レイアウトがより柔軟に！パオ・アット・オフィス「Barcode.php ver 4.0」

パオ・アット・オフィスから、PHP開発環境向けバーコード作成ライブラリのメジャーアップデート版「Barcode.php ver 4.0」が、2025年12月19日にリリースされました。

最新のPHP 8.5にまで対応し、開発現場からの要望が多かった「幅指定描画」機能を搭載するなど、実務での使いやすさが大幅に向上しています。

パオ・アット・オフィス「Barcode.php ver 4.0」

発売日：2025年12月19日

価格：1開発ライセンス 22,000円(税込)

対応環境：PHP 5.6 / 7.x / 8.x（8.5まで動作確認済み）

ライセンス形式：ランタイムライセンス無償（開発環境のみライセンス必要）

Ver 4.0の最大の注目点は、新メソッド「draw_by_width」による柔軟な描画コントロールです。

これまでは最小モジュール幅（バーの太さの最小単位）を指定する方式でしたが、新機能によりバーコード全体の幅を直接指定することが可能に。

帳票設計において「特定の枠内にピッタリ収めたい」という実務上の課題をスマートに解決します。

3種類のバーコード描画方法

用途に合わせて、3つのアプローチから最適な描画方法を選択できます。

「幅ピッタリ優先（FitWidth = true）」は、Web表示や精密なレイアウトが求められるシーンに最適。

「精度優先（FitWidth = false）」は整数ドット単位で描画し、ハンディターミナル等での読み取り率を高めます。

さらに従来通りの「最小ピッチ指定」も継続して利用でき、精度最優先の現場にも柔軟に対応可能です。

また、ベクター形式のSVG出力に標準対応した点も見逃せません。

拡大・縮小しても劣化しないため、レスポンシブなWebデザインや高解像度な印刷物への埋め込みもスムーズに行えます。

試用版として最新のOSやPHP環境で動作するDocker版も刷新されており、導入前の検証がわずか5分で完了する点も開発者にとって大きなメリット。

20年以上の実績を持つ信頼性に加え、最新のPHP環境への適応と実務機能の強化が図られた今作。

JANコードからQRコード、郵便カスタマバーコードまで幅広く網羅し、あらゆるビジネスシーンでの活躍が期待されます。

開発効率と出力品質を両立させる、進化したバーコード作成ライブラリの性能に注目です。

パオ・アット・オフィス「Barcode.php ver 4.0」の紹介でした。

