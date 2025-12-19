»Å»ö¤Î¥Ç¥¤Ê¤¤¿Í¤ÏŽ¢¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ëŽ£Ž¤¤Ç¤Ï¥Ç¥¤ë¿Í¤Ï¡ÄÊÆÌ¾ÌçÂç¤¬¼Â¾ÚŽ¢¼ºÇÔ¤¬À®¸ù¤ËÊÑ¤ï¤ëŽ£ºÇ¶¯¤Î¸ýÊÊ
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢ËÙÅÄ½¨¸ã¡ØºÇÀèÃ¼¸¦µæ¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿Æ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡¸À¸ì²½¤Î½¬´·¡Ù¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹½ÐÈÇ¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¼ºÇÔ¡×¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤«
¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¥¯¥»¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤Õ¤ê¤«¤¨¤Ã¤Æ²þÁ±ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¡ÖÀÕ¤á¤ë¡×¤³¤È¤È¡Ö¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë¡×¤³¤È¤ÏÊÌ¤Ç¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯ÀÕ¤áÂ³¤±¤ë¤È¡¢Ä©Àï¤¹¤ë°ÕÍß¤¬ºï¤é¤ì¡¢¼¡¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤Å¤é¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Î¥É¥¥¥¨¥Ã¥¯¤Ï¡¢¿Í¤ÎÇ½ÎÏ¤ä³Ø¤Ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤ò¡Ö¸ÇÄê¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡Êfixed mindset¡Ë¡×¤È¡ÖÀ®Ä¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡Êgrowth mindset¡Ë¡×¤ËÊ¬¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¸ÇÄê¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Î¿Í¤Ï¡ÖÇ½ÎÏ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼ºÇÔ¤ò¡Ö¼«Ê¬¤Î¸Â³¦¤Î¾Úµò¡×¤ÈÂª¤¨¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢À®Ä¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Î¿Í¤Ï¡¢¡ÖÇ½ÎÏ¤ÏÅØÎÏ¤ä¹©É×¤Ç¿¤Ð¤»¤ë¡×¤È¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¼ºÇÔ¤ò¡ÖÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤ÎºàÎÁ¡×¤È¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î°ã¤¤¤Ï¡¢¼«¸Ê¿®Íê¤ÎÅÚÂæ¤òÂç¤¤¯º¸±¦¤·¤Þ¤¹¡£¸ÇÄê¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¼ºÇÔ¡á¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ¤ò²¼¤²¤ë½ÐÍè»ö¡×¤È¤Ê¤ê¡¢¼«¸Ê¿®Íê¤Ï´ÊÃ±¤ËÍÉ¤é¤®¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢À®Ä¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Î¾õÂÖ¤Ç¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤Ï³Ø½¬²áÄø¤Î¼«Á³¤Ê°ìÉô¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤âÄÌ²áÅÀ¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¼«Ê¬¤ËÂÐ¤¹¤ë¿®Íê´¶¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤éÁ°¿Ê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¼ºÇÔ¤ò¶²¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È
¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï3¤Ä¡£
¡»ö¼Â¤ÈÉ¾²Á¤òÊ¬¤±¤ë
¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¤Ç¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤È¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤Ê¿Í´Ö¤À¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤òÀÚ¤êÎ¥¤¹Îý½¬¤ò¤·¤Þ¤¹¡£»ö¼Â¤ÏÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢É¾²Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ð¡Ê²ò¼á¡Ë¤Ï¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ß¥¹¤ò¤·¤¿¡×¡á¡Ö²þÁ±ÅÀ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ò¼á¤·Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤òÉÔÉ¬Í×¤Ë½ý¤Ä¤±¤º¤ËºÑ¤ß¤Þ¤¹¡£
¢¼ºÇÔ¤ÎÃæ¤Î³Ø¤Ó¤ò¤³¤È¤Ð¤Ë¤¹¤ë
¥É¥¥¥¨¥Ã¥¯¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤ò³Ø¤Ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡Ö¥×¥í¥»¥¹¤Ø¤ÎÃíÌÜ¡×¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö²¿¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¼¡¤Ï¤É¤¦¹©É×¤¹¤ë¤Î¤«¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¸ì²½¤¹¤ë¤È¡¢¼ºÇÔ¤¬Ì¤Íè¤Ø¤Î»ñ¸»¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
£¾®¤µ¤ÊÀ®¸ùÂÎ¸³¡Ê¥¹¥â¡¼¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¡Ë¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë
¼«¸Ê¿®Íê¤Ï¡Ö¤Ç¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦´¶³Ð¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£´°àú¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ã£À®²ÄÇ½¤Ê¾®¤µ¤ÊÌÜÉ¸¤ò¤³¤È¤Ð¤ÇÀßÄê¤·¡¢À®¸ù¤Ø¤ÎÆ»¶Ú¤òÎØ³Ô²½¤·¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤Ï¡¢¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÎ©¤ÆÄ¾¤»¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Î¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤ò¿®Íê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ò´Å¤ä¤«¤¹¤³¤È¤È¤Ï°ã¤¤¤Þ¤¹¡£¤à¤·¤í¡¢¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢²þÁ±¤ÎÅØÎÏ¤òÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¶²¤ì¤¬¸º¤ê¡¢¹ÔÆ°¤ÎÉý¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤ËÊÑ¤¨¤ë¸À¤¤´¹¤¨½Ñ
¼¡¤ËÂç»ö¤Ê¾ìÌÌ¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤ëºàÎÁ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤ëºàÎÁ¤À¡×¤È¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¤Ã¤È¡¢¤½¤Î°ì¸À¤¬¼¡¤Î°ìÊâ¤ò·Ú¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¥É¥¥¥¨¥Ã¥¯¤Ï¡¢º¤Æñ¤ä¼ºÇÔ¤ò¡Ö³Ø¤Ó¤Îµ¡²ñ¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ë¹Í¤¨Êý¤¬¡¢Ä©Àï°ÕÍß¤äÃ£À®´¶¤ò°é¤Æ¤ë¸°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ºÇÔÂÎ¸³¤Ï¡¢¡Ö¼ºÇÔ¡á°¤¤¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼ºÇÔ¡á³Ø¤Ù¤ë¤³¤È¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÎÅÚ¾í¤ò°é¤Æ¤ë¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¤«¤ÎÈ¯ÌÀ²¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥¨¥¸¥½¥ó¤Ï¡¢1Ëü²ó¤Ë¤âµÚ¤Ö»î¹Ô¤ÎËö¤ËÅÅµå¤òÈ¯ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö»ä¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£1ËüÄÌ¤ê¤Î¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤À¤±¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¤È¤«¡£
·ë¶É¡¢¼ºÇÔ¤«¤É¤¦¤«¤ÏÂª¤¨Êý¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¡Ö¼ºÇÔ¤À¡×¤È¸À¸ì²½¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª¡×¡ÖÂçÊÑ¤À¡£¤À¤«¤éÌÌÇò¤¤¡ª¡×¤Î¤è¤¦¤Ë¸À¸ì²½¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ä¤Þ¤º¤¤¤¿¤é¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¼«Ê¬¤ò°é¤Æ¤ëºàÎÁ¤À¡×¤È¤Ä¤Ö¤ä¤¯¡£
¢£´Ö°ã¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢Ç¾¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ë
¡Ö¼ºÇÔ¤·¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È»×¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÇ¾¤ÎÃæ¤Ç¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¼Â¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤Ï¤¿¤À¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Á°Àá¤Ç¡Ö¼ºÇÔ¤·¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡×¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Î»ëÅÀ¤«¤é¸«¤Æ¤â¡¢¼ºÇÔ¤Ï¤à¤·¤íÇ¾¤¬À®Ä¹¤¹¤ëÀä¹¥¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¥³¥í¥ó¥Ó¥¢Âç³Ø¤Î¥á¥È¥«¡¼¥Õ¤Î¸¦µæ¤Ï¡¢¸í¤ê¤¬³Ø½¬¤Î¿¨ÇÞ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ½Ð¤·¤¿¸íÅú¤Ï¡¢¤½¤Î¸å¤ËÀµÅú¤ò³Ø¤ó¤À¤È¤¤ËÁÛµ¯¤ò½õ¤±¤ë¡Ö¼ê¤¬¤«¤ê¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ´Ö°ã¤¨¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¸ú²Ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¸½¾Ý¤¬µ¯¤³¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¶¯¤¯°Õ¼±¤µ¤ì¤¿¸í¤ê¤ÎÄûÀµ¤¬ÆÃ¤Ë¿¼¤¯µ²±¤Ë»Ä¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¸í¤ê¤ÎÇ§¼±¤È½¤Àµ¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬Ä¹´üÅª¤ÊÃÎ¼±¤ÎÄêÃå¤òÂ¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Ö¸í¤ê¢ª½¤Àµ¡×¤Î¥×¥í¥»¥¹¤¬Ç¾³èÆ°¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤É¤¦É½¤ì¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥ß¥·¥¬¥ó½£Î©Âç³Ø¤Î¥â¡¼¥¶¡¼¤é¤Î¸¦µæ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¡¢²ÝÂêÃæ¤Ë´Ö°ã¤¨¤¿¤È¤¤ÎÇ¾ÇÈ¡½¡½ÆÃ¤Ë¡Ö¥¨¥é¡¼ÍÛÀÅÅ°Ì¡ÊPe¡§error positivity¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÇ¾ÇÈ¡½¡½¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¤½¤Î³èÆ°¤¬¶¯¤¤¿Í¤Û¤É¡¢¸å¤Î³Ø½¬À®ÀÓ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤¦¤ï¡¢´Ö°ã¤¨¤¿¡ª¡×¤Èµ¤¤Å¤¤¤¿¤È¤¤ËÇ¾¤¬ÉÒ´¶¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¿Í¤Û¤É¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÆ±¼ï¤Î²ÝÂê¤Ç¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¼ºÇÔ¤ò¤¤Á¤ó¤ÈÇ§¼±¤·¡¢Ãí°Õ¤ò¸þ¤±¤ë¤³¤È¤¬Ç¾¤Î³Ø½¬²óÏ©¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£´Ö°ã¤¤¤òÀ®¸ù¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ëºÇÃ»¥ë¡¼¥È
¤³¤¦¤·¤¿ÃÎ¸«¤Ï¡¢Á°Àá¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¡ÖÀ®Ä¹¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¡×¡½¡½¤¹¤Ê¤ï¤Á¡¢¡ÖÇ½ÎÏ¤ÏÅØÎÏ¤ä¹©É×¤Ç¿¤Ó¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¡½¡½¤È¤âÁêÀ¤¬¤è¤¤¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¼ºÇÔ¤ò¸Â³¦¤Î¾Úµò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼¡¤Ø¤Î»ñ¸»¤È¤ß¤Ê¤¹»ÑÀª¤¬¡¢´Ö°ã¤¤¤«¤é¤Î³Ø¤Ó¤òºÇÂç²½¤·¤Þ¤¹¡£
¥á¥È¥«¡¼¥Õ¤Î¤¤¤¦¡Ö¸íÅú¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¸ú²Ì¡×¤È¡¢¥â¡¼¥¶¡¼¤Î¼¨¤·¤¿¡ÖÇ¾¤Î¥¨¥é¡¼È¿±þ¡×¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¼ºÇÔ¹îÉþ¥µ¥¤¥¯¥ë¤ÎÃæ¤ÇÁê¾è¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£´Ö°ã¤¨¤¿½Ö´Ö¤ÎÇ¾¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë³Ø½¬¤ËºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¼ºÇÔ¤òÂ¨ºÂ¤Ë¤Õ¤ê¤«¤¨¤ë
´Ö°ã¤¨¤¿¤é¤¹¤°¤Ë¡Ö²¿¤ò¡¢¤Ê¤¼´Ö°ã¤¨¤¿¤Î¤«¡×¤ò´ÊÃ±¤Ë¥á¥â¤·¤Þ¤¹¡£µ²±¤¬Á¯ÌÀ¤Ê¤¦¤Á¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢½¤Àµ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÌÀ³Î¤Ë¤¹¤ë
Àµ¤·¤¤Åú¤¨¤ä¼ê½ç¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¡ÖÆ±¤¸¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤ò¶ñÂÎÅª¤ËÁÛÄê¤·¤Þ¤¹¡£
£·«¤êÊÖ¤·»î¤¹
Æ±¤¸¥¿¥¤¥×¤Î²ÝÂê¤ä¾ìÌÌ¤ËÃ»´ü´Ö¤ÇºÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½¤ÀµÈÇ¤ÎÃÎ¼±¤òÄêÃå¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¼ºÇÔ¤òÃ±¤Ê¤ë¸ºÅÀ¤äºÃÀÞ¤È¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÇ¾¤¬À®Ä¹¤¹¤ë½Ö´Ö¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨Ä¾¤¹¡£¤³¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤À¤±¤Ç¡¢Ä©Àï¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï²¼¤¬¤ê¡¢¼«¸Ê¿®Íê¤ÏÍÉ¤é¤®¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò²ó¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤³¤½¤¬¡¢Ä¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹¤Ø¤ÎºÇÃ»¥ë¡¼¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
´Ö°ã¤¨¤¿Ä¾¸å¤Ë¡¢¡Ö¼¡¤ËÆ±¤¸¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡×¤ò¤³¤È¤Ð¤Ë¤¹¤ë¡£
ËÙÅÄ ½¨¸ã¡Ê¤Û¤Ã¤¿¡¦¤·¤å¤¦¤´¡Ë
ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡¢¸À¸ì³ØÇî»Î
1999Ç¯¡¢¥·¥«¥´Âç³Ø¸À¸ì³ØÉôÇî»Î²ÝÄø½¤Î»¡ÊPh.D. in Linguistics¡¢¸À¸ì³ØÇî»Î¡Ë¡£2000Ç¯¡¢Î©Ì¿´ÛÂç³ØË¡³ØÉô½õ¶µ¼ø¡£2005Ç¯¡¢¥è¡¼¥¯Âç³Ø¥ª¥º¥°¥Ã¥É¥Û¡¼¥ë¡¦¥í¡¼¥¹¥¯¡¼¥ë½¤»Î²ÝÄø½¤Î»¡¢2008Ç¯Æ±Çî»Î²ÝÄøÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡£2008Ç¯¡¢ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô½Ú¶µ¼ø¡£2010Ç¯¡¢ÌÀ¼£Âç³ØË¡³ØÉô¶µ¼ø¡£»ÊË¡Ê¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñ¸À¸ì³Ø¡¢¿´Íý¸À¸ì³Ø¡¢Ç¾²Ê³Ø¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê³Ø½ÑÊ¬Ìî¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤·¤¿Â¿³ÑÅª¤Ê¸¦µæ¤ò¹ñÆâ³°¤ÇÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¸¦µæ°Ê³°¤Î³èÆ°¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î¸ÜÌä¤ä·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Î´Æ½¤¡¢¥ï¥¤¥É¥·¥ç¡¼¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¡¦¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤âÌ³¤á¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÆÃÄê¤Î¿Í¤È¤·¤«¤¦¤Þ¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢·ë¶É¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î¿´¤¬Îä¤á¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡Ù¡Ê¥¯¥í¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¡¿¶¦Ãø¡Ë¡¢¡Ø²Ê³ØÅª¤Ë¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ëÊýË¡½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊÊ¸¶Á¼Ò¡Ë¡¢¡ØºÇÀèÃ¼¸¦µæ¤ÇÆ³¤¤À¤µ¤ì¤¿¡Ö¹Í¤¨¤¹¤®¤Ê¤¤¡×¿Í¤Î¹Í¤¨Êý¡Ù¡Ê¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡Ø¿Þ²ò¥¹¥È¥ì¥¹²ò¾ÃÂçÁ´¡Ù¡ÊSB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
