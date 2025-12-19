今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、弟猫がそっとお姉ちゃん猫の頭に手を置いている様子。何気ない行動ですが、お姉ちゃん猫の表情からは「やめてほしい」という思いがにじみ出ていたようです。投稿はXにて、15.3万回以上 表示。9000件以上 のいいねが寄せられていました。

【写真：そっとお姉ちゃん猫の頭に手をのせた弟猫→お姉ちゃん猫の『表情』を見ると…】

こういうことするから嫌われるのよ

今回、Xに投稿したのは「KEI」さん。登場したのは、ミックス猫のクルトンちゃんと黒猫アルちゃんです。

普段から弟のクルトンちゃんは、お姉ちゃんのアルちゃんのことが大好き。いつもくっついて過ごしているそうです。お互いに毛づくろいをするくらい仲が良いふたりですが、クルトンちゃんがやんちゃな性格のため、ついじゃれついてしまうこともあるそうです。

この日もふわっとお姉ちゃんの頭に手を置いてしまったとのこと。アルちゃんは「またやってる…」と言いたげで不満そうな表情を見せていたそうです。一方のクルトンちゃんにはまったく悪気がない模様。どこか満足そうな表情を浮かべていたようです。ちなみに、投稿主さん曰く、お姉ちゃん、この後少しだけキレたそうです。

姉弟ならではの距離感にほっこり癒されるX民たち

お姉ちゃんの頭にポンと手を乗せてしまったクルトンちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「なんともすごいタイミング」「クルトン君悪い顔してるにゃw」「電車の中で吹き出しましたw」「どうしてもちょっかい出したいんだね」「わかっているけどやめられないにゃ」などの声が多く寄せられていました。きっと、この後、なんだかんだでふたりは仲直りしたことでしょう。たぶん。

Xアカウント「KEI」では、クルトンちゃんとアルちゃんとの日常などが投稿されています。どの投稿も姉弟ならではの距離感が伝わり、思わず笑顔になれる内容ばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「KEI」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。