格闘技イベント「BreakingDown」に出場した江口響（26）が12月16日、Xを更新。13日に開催された18回大会の会見での出来事について報告した。

江口は13日に開催された18回大会の会見を兼ねた公開計量時に対戦相手のやるべしたら竜（27）をビンタ。やるべしたら竜はその場で失神し、その後、自身のXでくも膜下出血だったことを報告した。

【画像】弁明する江口響（画像は江口響 Xより引用）

江口は「竜くんとは話した。それを外野に説明する必要はない。」とつづり、「当事者同士と運営と話する。憶測で騒ぐガヤと、それに踊らされて便乗してくるインプ稼ぎの連中お前らに関係ない」と強調し、「黙って見てろ」と言い切った。

この投稿にはXユーザーから「少しは世間に対しても誠意見せないとあかんのでは」「反省の色なし」「めちゃくちゃ迷惑かけてるの分かってます？」「オワコンだな」「そんな言い方ないでしょ？」と非難の声が寄せられた。

なお江口は17日、一転してXで引退を表明。「くも膜下出血が判明してから、自分は間違ったことをしてしまったと思いました。」と心中を語り、竜や関係者への謝罪の言葉と共に、「格闘技も勿論辞めますしブレイキングダウンも出ないです。」と辞意を示している。