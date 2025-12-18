誰もがお世話になったあの「暗記シート」、まさかの青色になった理由
2023年8月22日の記事を編集して再掲載しています。
学生時代からずっとお世話になってます。
最近ではiPadで勉強する方法も普及していますが、暗記となるとやっぱり昔ながらのアナログな方法がしっくりくるんですよね。
コクヨの青色暗記シート
「青色シートで覚える暗記用ペンセット」は、コクヨ（KOKUYO）から発売される新しいスタイルの暗記シート。
オレンジマーカーと極細水色ペンが1本になった暗記用ペンと集中力を高めてくれると言われている「青色」のシートをセットで使うことで、効率的な暗記学習をサポートしてくれるのだそう。
マーカーペンは明るいオレンジ色で、シートで隠さないときでも文字が読みやすいのがポイント。シャープペンシルの上から塗っても読みやすく、また裏に透けにくいよう工夫がされています。
たしかに、赤シートのときって緑色のペンで塗っていましたが、文字と被って読みにくかったですもんね。
また極細水色ペンは、ノートをとる際のハイライトとしても優秀。落ち着いた色味で抑えつつ、大事なポイントをしっかりと強調してくれます。
学生時代から暗記系の勉強には青色ボールペンを使っていたので、この組み合わせは個人的にかなり魅力的なんですよね〜。
最近趣味でオランダ語の勉強をはじめたので、早速購入して試してみようと思います。語学や資格勉強に取り組んでいる皆さん、一緒に頑張りましょう！
