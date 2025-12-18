VPNの脆弱性対策に！Spelldata「Tailscale」正規代理店契約

Spelldataが、Tailscale Inc.と日本国内における正規代理店契約を締結。

2025年12月18日より、セキュアコネクティビティプラットフォーム「Tailscale」のライセンス販売および運用管理サービス(MSP)の提供を開始しました。

Spelldata「Tailscale(テールスケール)」

提供開始日：2025年12月18日(木)

価格(月額/ユーザ)：Starter 1,000円 / Premium 3,000円 / Enterprise 6,000円

※日本円での請求書払い対応

Spelldataが、なりすましメール対策に続くセキュリティ強化策として、ネットワーク層の防御ソリューション「Tailscale」の取り扱いを開始します。

サイバー攻撃の侵入経路となりやすいVPN機器や公開管理ポートの問題に対し、従来のネットワーク境界に依存しない接続基盤を提供。

認証された端末同士のみで構成される「閉じられたネットワーク」を構築することで、包括的なセキュリティ対策を支援します。

ゲートウェイを廃止し、攻撃目標を「隠蔽」

Tailscaleは、Linuxカーネルにも採用されている技術「WireGuard」上に構築されたプラットフォームです。

従来のVPN接続では、外部からの接続を受け入れる「ゲートウェイ」をインターネット上に公開する必要があり、そこが攻撃の標的となっていました。

対してTailscaleは、端末同士が「直通トンネル」で接続される仕組みを採用。

Firewallにゲートウェイを公開する必要がなくなり、攻撃者から侵入経路を隠すことが可能です。

導入の容易さと管理の効率化

「NATトラバーザル」技術により、複雑なネットワーク設定やポート開放などの工事は不要。

アプリケーションをインストールするだけで、即座に安全なネットワーク環境を構築できます。

また、Google WorkspaceやMicrosoft 365などの既存IDプロバイダーと連携したSSO(シングルサインオン)認証や、エージェントの自動更新機能により、運用管理の負担も大幅に軽減されます。

SSH鍵の管理も不要となり、退職者のアカウント削除漏れといったリスクも排除可能です。

日本企業に最適化されたサポート体制

Spelldata経由での導入により、海外SaaS利用時の課題である「ドル建て決済」や「英語サポート」の問題が解消されます。

日本円での請求書払いや日本法準拠の契約に対応するほか、通常2週間のトライアル期間を1ヶ月に延長して提供。

さらに、同社が取り扱う監視ツール「Catchpoint」と連携し、通信品質やSLAの監視も含めたハイブリッドな運用支援も行われます。

VPNの脆弱性を狙った攻撃が増加する中、ネットワークセキュリティの新たな選択肢として注目される「Tailscale」。

安全かつ快適な接続環境を実現し、企業のセキュリティレベルを底上げするソリューションです。

Spelldata「Tailscale」の紹介でした。

