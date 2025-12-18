お笑い芸人ケンドーコバヤシ（53＝写真）の4年前の“予言”が、XなどSNSで大バズりしている。注目を集めているのは2021年8月のマイナビニュースによるインタビュー記事で、最近のお笑い界をどう見るかと尋ねられたケンコバは、「もうすぐ破滅するんじゃないですかね」と、こんな話をしていた。

「いよいよお笑い芸人側が、お笑い論を語る時代になってきました。人気番組も今そういうものが多いじゃないですか。“芸人としての心構え”とかそういうのを語る番組が。『あ、これはもう近々破滅するな』と思っています。それは過去の色んなエンターテインメントの歴史が証明しています。一度プロレスが地に堕ちたのも、そういうところありますからね」

ケンコバはプロレスの話に絡めて、「『マニアがジャンルを潰す』という言葉があるんですよ。僕もそのマニアの一人でした。先鋭化し過ぎて、何か、認めなくなってくるんですよね。『こんなの甘い』と。そんな状況になってくる」。それと最近のお笑い界の状況が似ていると語っていたのだ。

なぜ、ケンコバの4年前の“予言”が今になって話題になっているのか。きっかけは、12月13日に生放送された女芸人No.1決定戦「THE W 2025」（日本テレビ系）で、初めて審査員を務めたお笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（32）が“酷評”を連発し、物議を醸したからだ。

粗品はトップバッターの「もめんと」から、「前半がフリにしてもおもんなさすぎ」などと辛辣で、途中、出場者の「エルフ」荒川（29）から、「Wから出て行ってくれませんか！ 迷惑なんです」とツッコまれるひと幕も。

「それでも粗品さんは、番組の最後まで『賞金1000万にしてはレベルの低い大会やった』とぶった切っていました。粗品さんが会場をピリつかせてくれたおかげで《今までのTHE Wの中で一番面白かった》という意見もありますが、ケンコバさんの言うように“先鋭化”しすぎて、一般視聴者を置き去りにした感は否めません」（スポーツ紙芸能デスク）

SNS上にも《粗品さんの審査芸は、見ている方は一時的にスッキリするかもしれないけど、ずっと続いていくのは見ている方もキツイ》《粗品の審査評って、的確だとしてもテレビの有象無象の大衆向けじゃないのかもね》という“酷評”も。《（お笑いは）理由は考えずにただ面白くて笑っているという状態で見ていたい》という“本音”もチラホラある。

「打ち切りの噂もあったTHE Wの制作サイドから“劇薬”の役割を期待され、汚れ役を買って出た部分もあったのでしょうが、粗品さんが言うところの“質の悪い客”、笑いたいだけの大多数の一般視聴者にすれば、彼の審査芸はマニアックすぎて、たぶんTHE Wの中で一番おもんなかったのでは。粗品さんはM―1、R−1王者と実績は十分なんですけど、素人からお笑いマニアまでうなる笑いに“昇華”できていなかったのが、残念でなりませんね」（お笑い番組プロデューサー）

ケンコバの“予言”は的中してしまうのか。

