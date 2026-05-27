ボートレース宮島の「第２０回日本トーター賞ＢＴＳ安芸高田開設７周年記念」は２７日、予選３日目が行われた。堀越雄貴（２６＝東京）は２Ｒのイン戦を３着。山下和彦にまくられ、バックは後方も道中さばいて４日目の勝負駆けに持ち込んだ。「回ってから直線につながる足はいい。足はいいのでこの辺で乗れるように意識したい。普通に走れば着を取れると思う」と機力もまずまずだ。直近２節も予選突破と手堅さが光るだけに、