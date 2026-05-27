「ロッテ５−４広島」（２７日、マツダスタジアム）広島が２夜連続での逆転負けを喫し、交流戦は連敗スタートとなった。借金は再び８となった。３−１の七回。この回から登板した高が、１死満塁のピンチを招いて降板。代わって登板した遠藤が、西川に中前への２点適時二塁打を浴びるなどした。この回一挙４点を奪われ、試合をひっくり返された。高は、この試合前まで今季初登板から１５試合連続無失点。遠藤は４試合連続で