この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

77歳の元看護助手の女性が、YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」に出演。「こんなはずじゃない」と、自身の年金額に納得がいかない胸の内を明かした。



女性は現在77歳。63歳まで看護助手として働いていたという。夫は一人親方の大工で、70歳手前で熱中症が原因で仕事を辞めた。夫婦の年金は2ヶ月に一度、合わせて約20万円、月額にすると約10万円であると語った。



自身の年金額については「意外に少なかった」と話し、年間で83万円ほど（月額約6.9万円）であることを明かした。年金額が少ない理由として、厚生年金の加入期間が19年と、当時の受給要件だった20年にわずかに満たなかったことを挙げる。「こんなはずじゃない」と感じ、年金事務所に3〜4回足を運んで確認したものの、金額が変わることはなかったという。



女性は当初、農協系の病院に勤務していたため「農林年金」に加入していたが、制度変更により途中で厚生年金に切り替わったという経緯も語った。現在の生活は「苦しい」としながらも、50代の息子が生活費を入れてくれるため助かっていると感謝を口にした。経済的な厳しさはあるものの、家族が元気で迷惑をかけずに暮らせている現状を「欲を言わなかったら今、一番幸せ」と笑顔で語り、その前向きな人柄を見せた。