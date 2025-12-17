この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

意外と知らない？歯周ポケット「3mmは健康」の落とし穴。歯科医が解説する本当の基準とは

前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が、自身のYouTubeチャンネル「歯科医の暴露チャンネル【前岡遼馬】」で「〇〇mm以上は即抜歯！？歯周ポケットの基準と改善方法を解説」と題した動画を公開。多くの人が信じている歯周ポケットの深さに関する常識に、専門家の立場から鋭く切り込んだ。



動画の冒頭で前岡先生は、「歯医者で歯周ポケットの深さは何ミリまでなら健康と言われましたか？」と視聴者に問いかける。多くの人が「3ミリまで」と答えるであろうこの質問に対し、前岡先生は「残念ながらそれは大きな間違いです」と断言。一般的に広く信じられている「3ミリ」という基準は、実はほとんど意味がないと指摘した。



前岡先生によると、特に初診時に測定される歯周ポケットの数値は全く当てにならないという。その理由は2つの大きな「ノイズ」にある。1つ目は「測定の誤差」。ポケットの深さを測る「プローブ」という器具は、測る人や力加減、角度によって1〜2ミリの誤差が生じることは臨床的に知られている。2つ目は「仮性ポケット」の存在である。これは不適切な歯磨きなどによって歯茎が炎症を起こし、腫れることで見かけ上ポケットが深くなっている状態を指す。初診の患者の多くはこの状態にあり、歯茎が腫れている分だけポケットが深く測定されてしまうのだ。



では、本当に意味のある数値はいつ測られるのか。前岡先生は「歯磨きで炎症が引いた後のポケットの深さ」こそが重要だと解説する。炎症が治まった後の再評価時に測った数値が、その歯の本来のポケットの深さを示すという。その上で、目安として「1ミリ」が完璧に健康な状態、「3ミリ以内」が健康、「4〜5ミリ」が歯肉炎（軽度の歯周病）、「6ミリ以上」は歯周病が進行し、外科処置が必要になる可能性もある状態だと説明した。



最終的に前岡先生は、歯周病治療の核心は「患者さん自身が自宅で行うプラークコントロール（毎日の歯磨き）」であると強調。ポケットの数値を浅くすること以上に、現状より深くさせない予防意識が最も大切であると締めくくった。