年末年始に心身を整える！ヨガタウン「YOGAWeek2025 at 冬至」

ヨガタウンが、冬至から年始にかけての期間、誰でも無料で参加できるオンラインヨガイベント第10回「YOGAWeek2025 at 冬至」を開催。

世界的なウェルネス市場の拡大やマインドフルネスへの関心の高まりを受け、年末年始に心身をリセットするための特別プログラムが展開されます。

ヨガタウン「YOGAWeek2025 at 冬至」

開催期間：2025年12月21日(冬至)〜2026年1月4日(年始)

形式：オンライン(Zoom / Live配信)

参加費：無料(一部プレミアム企画除く)

対象：初心者から指導者まで、すべてのヨガ・瞑想・ウェルネス愛好者

アジア最大級のヨガイベント「ヨガフェスタ」を運営するヨガタウンが、年末年始の特別イベントとして「YOGAWeek2025 at 冬至」を開催します。

コンセプトは「ととのう、その先へ」。

冬至や年末は、心身をリセットしたいというニーズが年間で最も高まるタイミングです。

予防医療やセルフケア志向の高まり、睡眠改善やストレス緩和への需要に応えるため、自宅から気軽に参加できる日本最大級のオンライン・ウェルネスイベントとして企画されました。

年末年始の特別プログラム

今回のイベントでは、冬至と年末年始という象徴的な時期に合わせた特別なプログラムが多数用意されています。

「除夜のヨガ」や「108太陽礼拝」、「国際瞑想デーセッション」など、一年の節目に自分と向き合うためのコンテンツが充実。

新しい年を整えた心身で迎えたいという想いに寄り添う内容です。

世界トレンドを取り入れたウェルネス体験

現代のウェルネス市場で注目される「マインドフルネス瞑想」「睡眠ウェルネス」「オンライン×個別最適化」の要素を統合したクラスが提供されます。

冬至の“陰”に寄り添うヨガニドラや、年末デトックスヨガ、年始の抱負を設定するマインドフルネスワークショップなど、バラエティ豊かなラインナップ。

ヨガ初心者も歓迎されており、世界市場で急伸するデジタルウェルネスの潮流を体験できる貴重な機会です。

冬至から年始にかけて、自分自身の内なる声に耳を傾け、心身を整えることができる「YOGAWeek2025 at 冬至」。

誰でも無料で参加できるオンラインイベントで、充実したウェルネス体験を楽しめます。

ヨガタウン「YOGAWeek2025 at 冬至」の紹介でした。

