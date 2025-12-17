12月14日に最終回を迎えた日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）公式Instagramで、オールアップの際に起きたサプライズの模様を捉えたムービーが公開された。

【動画＆写真】妻夫木聡と目黒蓮が涙声で“ファミリー”とハグし合うオールアップムービー＆ショット

■妻夫木が目黒と顔を見合わせ「（みんな来てくれて）泣いちゃう…」と漏らすシーンも

オフムービーは、ドラマに出演していた妻夫木聡と目黒蓮（Snow Man）がスーツ姿で花束を抱え、拍手に包まれるシーンからスタート。そんななかでふたりが誰かを見つけた様子。なんと共演していた佐藤浩市が「撮影やってるって聞いたから」とサプライズで現れたのだ。

「うわ、まじで…！」と感激する妻夫木の傍らで、目黒も笑顔。佐藤は「おつかれ」と妻夫木に近づき、握手と熱いハグをする。その際に佐藤が落としたサングラスを、すかさず目黒が拾う場面も。

続いて目黒も一礼しながら佐藤とガッチリ握手を交わしていた。

さらにサプライズは続き、なんと松本若菜も登場。妻夫木が一言「（みんな来てくれて）泣いちゃう…」と涙声で目黒と目を合わせながら漏らす。佐藤が「若菜も来たんだ」と笑顔を見せるなか、松本も涙声で駆けつけ妻夫木とハグ。さらに目黒とは「いえーい！」とグータッチを交わした。妻夫木は「絶対若菜ちゃん、家でゴロゴロしてると思ってた」と笑顔。

そして妻夫木は目黒とも背中をトントンしながらハグし、肩を組み合っていた。

「本当に家族のよう」「ぶっきーとめめのハグが胸熱」「またぶきめめの共演見たい」「浩市さんのサプライズ登場かっこよすぎ」「若菜さんも優しい」といった声が殺到。

またクランクアップショットも公開されており、妻夫木＆目黒の肩組みショットや、妻夫木・目黒・佐藤・松本の笑顔ショットなどが公開されている。

■スーツ姿で花束を抱えた妻夫木＆目黒が歓喜！サプライズ動画

■妻夫木と目黒が肩を組むクランクアップショット