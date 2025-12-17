「のり弁巻」「から揚巻」など登場、2026年『恵方巻』の店頭予約を開始【ほっともっと】

持ち帰り弁当「Hotto Motto（ほっともっと）」は12月20日から、全国2,425店舗にて恵方巻の店頭予約を開始する。

単品の恵方巻は、「のり弁巻」「から揚巻」「チキン南蛮巻」の全3種をラインアップ。各商品にはハーフサイズも用意するほか、食べ比べセットやファミリー向けセットも取りそろえる。1月28日までに予約すると、早期予約特典として最大220円引きとなる。

ほっともっと「恵方巻」2026

〈「恵方巻」販売ラインアップ(価格は税込)〉〈1〉のり弁巻

【通常価格】540円(ハーフ 330円)

【特別価格】490円(ハーフ 300円)

※50円引き(ハーフ 30円引き)

白身フライ、ちくわの天ぷら、キンピラなど定番商品「のり弁当」の具材をそのまま巻いた恵方巻。

ほっともっと「のり弁巻」

〈2〉から揚巻

【通常価格】600円(ハーフ 360円)

【特別価格】550円(ハーフ 330円)

※50円引き(ハーフ 30円引き)

甘めのタレで味付けしたから揚、だし巻玉子を巻いた食べ応え抜群の恵方巻。

ほっともっと「から揚巻」

〈3〉チキン南蛮巻

【通常価格】660円(ハーフ 390円)

【特別価格】610円(ハーフ 360円)

※50円引き(ハーフ 30円引き)

甘酸っぱいチキン南蛮と、具だくさんのタルタルソースを巻いた恵方巻。

ほっともっと「チキン南蛮巻」

〈4〉恵方巻 3本食べ比べセット

【通常価格】1,800円(ハーフ 1,080円)

【特別価格】1,600円(ハーフ 950円)

※200円引き(ハーフ 130円引き)

「のり弁巻」「から揚巻」「チキン南蛮巻」を各1本ずつ詰め合わせたセット。

恵方巻 3本食べ比べセット

〈5〉恵方巻 ファミリーセット

【通常価格】2,870円(ハーフ 2,150円)

【特別価格】2,650円(ハーフ 2,000円)

※220円引き(ハーフ 150円引き)

「のり弁巻」「から揚巻」「チキン南蛮巻」各1本に、「8個入りチキンBOX」1個、「特製豚汁」2杯を組み合わせたファミリー向けセット。

恵方巻 ファミリーセット

〈6〉【予約限定販売】ドラえもん 恵方巻プレート(2,590円)

ハーフサイズの「のり弁巻」「から揚巻」「チキン南蛮巻」に、エビフライやプチハンバーグ、ドラえもんプリンなどの人気おかずを詰め合わせた。ドラえもんおたのしみシール3枚付き。

【予約限定販売】ドラえもん 恵方巻プレート

〈予約割引 概要〉

【店頭予約】

◆割引となる予約期間

2025年12月20日〜2026年1月28日

※店頭予約は1月28日まで割引対象。1月29日以降は通常価格で予約可能。

◆店舗受取期間

2026年2月1日〜2月4日

【ネット予約】

◆予約期間

2026年1月9日〜1月28日

◆店舗受取期間

2026年2月1日〜2月4日