年の瀬になると、上野の「アメ横」と並んで魚介類などを求める客でごった返す、東京・築地場外市場（中央区）。移転した豊洲市場（江東区）とは違って、歴史を感じさせるノスタルジックな街並みに、寿司店や鮮魚店、玉子焼き店、青果店など、400軒ほどの店が軒を連ねる。中央卸売市場がなくなった後も、むしろ客足は増え続けている。この場外市場にとって、かき入れ時となる12月に異変が起きた。総合案内所「ぷらっと築地」に、「食べ歩き、ツアー・ガイドはご遠慮ください！」と書かれた異例のポスターが貼り出されたのだ。【川本大吾／時事通信社水産部長】

＊＊＊

【写真】築地場外では路上に観光客があふれ、トラックが通り抜けるのもひと苦労という状況だ

場外市場は、豊洲へ移転した中央卸売市場とは異なり、卸売り（業務用）ではなく「一般の買い物OK」という、いわば小売り・飲食店の密集エリアである。ただ、場外市場には豊洲仲卸が手掛ける商業施設「築地魚河岸」も営業しているほか、魚のプロが仕入れる鮮魚などの専門店も少なくない。一般客とプロが集ってにぎわいを見せている。

築地場外市場で観光ガイドの活動を控えるよう求めるポスター

人出の多さは活気の証。かねて師走のにぎわいは築地の風物詩となっており、ベテラン鮮魚商が「正月用のカニやマグロは高いよ」または「安いよ」などとインタビューに応じ、せわしない場外市場の様子が映し出されるテレビ中継は、一年の終わりを感じさせるニュースとなっている。

「食材が調達できない」と買出人

そうしたにぎわいが当たり前の築地場外市場で、食べ歩きに加えてツアー・ガイドは「ご遠慮ください」、つまり「観光目的で訪れるのは控えて」と要請するのはなぜか――。「ぷらっと築地」の関係者などによると、場外への人出が多過ぎて、寿司店や料理店といった業務用の食材の買出人から、「混み過ぎて必要な食材が調達できない」と訴える声が年々高まっているそうだ。銀座の和食店の関係者は「特に12月はインバウンドなどの観光客が邪魔になって仕方がない」と嘆く。

場外市場もコロナ禍には閑散とした時期があった。ところがコロナが落ち着いた数年前から、インフルエンザが流行っている今に至るまで人気は最高潮。「築地に中央卸売市場があった頃より、むしろ人は増えている」（ぷらっと築地）という。

そのわけは、各店の魅力に違いないが、場外市場関係者はこう話す。

「昔ながらの街並みが残っていて、細い路地にも多くの店がある。店先には、マグロやウニなど2〜3カンの握りや、玉子焼き、牛ステーキ、スイーツ、おにぎりなど、さまざまな質の高い食べ物が、小皿に盛られて店頭販売されている。家族連れやカップル、グループ客がシェアしながら楽しめるところが好評なのではないか」



確かに、プロご用達の店のほか、ここ数年、店頭で海鮮やステーキ、スイーツを串に刺して売るお店が目立ってきた。店先に飲食スペースを確保している場合もあるが、次の店に急ぐ観光客らが、串を持ちながら「食べ歩き」する光景もよくみられる。

大混雑で食べ歩き、串が顔に刺さって流血も

混雑する場外市場だけに、食べ歩きは要注意で、時にトラブルを引き起こす。場外市場関係者によれば、食べ歩き客が手に持っていた串が、「子供の顔や目の近くに刺さって流血させてしまったこともあった」という。他にも「食べ物や調味料が、すれ違った客の高級バッグにかかってトラブルになった」ことも。

食べ歩きだけでなく、インバウンドをはじめとする「ツアー御一行様」が、鮮魚専門店の狭い店先にとどまって写真撮影することで、仕入れで訪れた職人の妨げになっているケースも少なくない。

場外市場ではスリ被害も発生している。こうしたことから、「にぎわいの中にも一定のルールを」といった声は年々高まっていた。「食べ歩き」はこれまでも関係組織がNGを出し、所定の場所や併設された飲食スペースで行うよう注意を呼び掛けてきた。それも効果は芳しくなかったのだろうか、今回は苦肉の策として「観光目的での来訪は控えて」という要請になったのだ。



小人数であれば、傍目には観光と買い出しか判断しづらいが、旗を頭上に掲げていなくても、インバウンドを大勢引き連れ、先導するガイドの姿は一目瞭然だ。そこでポスターには「ツアー・ガイド」と表記して、観光目的の来訪を控えてほしいというメッセージを発したのだ。

店での飲食はもちろんOK

ただ、場外市場にとってツアーに参加するインバウンドの存在は大きい。海鮮だけでなく和牛や果物など、日本の食材はクオリティーが高いといわれており、円安なども手伝って高級食材が集まる場外市場の人気が高いのも事実だ。寿司店などにとっては、海外からの旅行者の来店は貴重な収入源でもある。



場外市場の関係者で作るNPO法人「築地食のまちづくり協議会」の関係者は、「決して寿司などを食べにくる客を排除しようというわけではなく、買い出しにくる人を優先させてもらいたいだけ」と説明する。



年末・年始のにぎわいが当たり前の築地場外市場。監視体制が整っていないため、十分な規制は敷くことができず、要請はお願いベースの話だ。従って、築地へ足を向ける際は、大人数でやって来るのではなく、できるだけ少人数でマナーを守って、築地を楽しむことをお薦めしたい。

川本大吾（かわもと・だいご）

時事通信社水産部長。1967年、東京生まれ。専修大学を卒業後、91年に時事通信社に入社。長年にわたって、水産部で旧築地市場、豊洲市場の取引を取材し続けている。著書に『ルポ ザ・築地』（時事通信社）。『美味しいサンマはなぜ消えたのか？』（文藝春秋）。最新刊に『国産の魚はどこへ消えたか？』（講談社＋α新書）がある。

デイリー新潮編集部