「きたああああ」ついに！日本サッカー界に飛び込んだ“公式発表”にSNS歓喜！「泣きそうになった」「待ってました」
オランダの名門アヤックスは12月16日、27歳のDF冨安健洋と2026年６月30日までの契約を交わしたと正式に発表した。背番号は32番に決定している。
膝の故障に苦しみ、昨シーズンは１試合のみの出場に終わった冨安は、今年７月にアーセナルとの契約を解除。無所属の状態で、孤独なリハビリを続けてきた。
それだけに、エールディビジ強豪への加入決定のニュースが流れると、SNS上では次のような声が続々と上がった。
「冨安アヤックスきたああああ」
「いやー冨安さん待ってましたわ。ワールドカップでみたい！！」
「本当に報われて欲しい」
「冨安がメディカルチェック通ってるの涙」
「アヤックスに日本代表が２人いる時点で凄いこと。 冨安は必ず復活してくると信じてる」
「マジで冨安復活してくれ、必要だろ」
「冨安がアヤックスに...泣ける。活躍して代表にも戻ってきて！」
「アヤックスで復活して欲しい。こんな道半ばで終わってほしくないから夢を見せてくれ」
「冨安復帰マジで嬉しい。辛かっただろうしどれほどの努力を重ねてきたのか見当もつかない。一日でも早く試合復帰願ってます」
「冨安の笑顔を見られて泣きそうになった。どうかのびのび、やることやって怪我せずにプレーして欲しい！！ 代表でまた見たい！！！」
アヤックスで復活を果たし、24年６月から遠ざかっている日本代表へ復帰できるか。日本中がその時を待っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】
膝の故障に苦しみ、昨シーズンは１試合のみの出場に終わった冨安は、今年７月にアーセナルとの契約を解除。無所属の状態で、孤独なリハビリを続けてきた。
それだけに、エールディビジ強豪への加入決定のニュースが流れると、SNS上では次のような声が続々と上がった。
「冨安アヤックスきたああああ」
「いやー冨安さん待ってましたわ。ワールドカップでみたい！！」
「本当に報われて欲しい」
「冨安がメディカルチェック通ってるの涙」
「アヤックスに日本代表が２人いる時点で凄いこと。 冨安は必ず復活してくると信じてる」
「マジで冨安復活してくれ、必要だろ」
「冨安がアヤックスに...泣ける。活躍して代表にも戻ってきて！」
「アヤックスで復活して欲しい。こんな道半ばで終わってほしくないから夢を見せてくれ」
「冨安復帰マジで嬉しい。辛かっただろうしどれほどの努力を重ねてきたのか見当もつかない。一日でも早く試合復帰願ってます」
「冨安の笑顔を見られて泣きそうになった。どうかのびのび、やることやって怪我せずにプレーして欲しい！！ 代表でまた見たい！！！」
アヤックスで復活を果たし、24年６月から遠ざかっている日本代表へ復帰できるか。日本中がその時を待っている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「本当に楽な組だ」「日本のグループよりよかった」韓国代表の組分けに韓国のファンは歓喜！「イタリアを避けた！」【北中米W杯】