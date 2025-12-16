阪神から自由契約になったジョン・デュプランティエ投手（３１）がＤｅＮＡ移籍を決断したことが１６日、分かった。日米の複数の球界関係者が明かした。同投手には複数の球団が獲得に興味を示し、ソフトバンク入りが有力視されていた。

デュプランティエは１６年ドラフト３巡目でダイヤモンドバックスに入団。１９年にメジャーデビューし、２１年にメジャー再昇格を果たしたが、メジャーに定着できなかった。昨季はメッツとドジャースの傘下に所属し、２３登板（７先発）、６勝３敗、防御率４・２０を残し、一時、独立リーグでもプレーした。

昨季所属したメッツ傘下３Ａでは藤浪晋太郎投手とチームメート。藤浪は今季途中にＤｅＮＡに加入しており、日本で再び同じチームで共闘することになる。

ＤｅＮＡはジャクソンと残留交渉をしていたものの難航。バウアーと契約更新せず、ケイがメジャー復帰となったこともあり、先発の軸を担える外国人投手獲得が急務の状況で、高く評価していたデュプランティエに白羽の矢を立てた。合意目前となっている。

昨オフに阪神と契約し、来日１年目の今季は１５登板、６勝３敗、防御率１・３９の好成績で阪神のリーグ優勝に貢献。シーズン終盤は下肢の張りで一時離脱しながらソフトバンクとの日本シリーズ第２戦の先発に起用された。