米大リーグ機構（ＭＬＢ）の公式サイトは６日（日本時間７日）、開幕から約１０日が経過した中でチームの強さを格付けする「パワーランキング」を発表し、ワールドシリーズ３連覇を狙うドジャースが１位に入った。すでに開幕３カードのうち、２カードで３連勝しているドジャース。同サイトでは「サプライズはない。ドジャースはワールドシリーズを連覇しており、２０２６年も好スタートを切った。主力打者の多くがこれまでのキ