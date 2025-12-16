ドイツ2部の試合でゴール裏へ選手が転落

Jリーグでも何度が起きたゴール後に“選手が消える”アクシデントは海外リーグでも起きていた。

現地時間12月7日に行われたドイツ2部ブンデスリーガ2の第15節、ヘルタ・ベルリン対マクデブルクでのことだった。後半アディショナルタイム10分にマクデブルクのフランス人MFライアン・グリエブはダメ押しとなる2点目のゴールを決めた。

そのグリエブは喜びを共有するためにサポーターの下へ駆け寄ろうと勢いよく看板を飛び越えたが、そのままスタンドとピッチの間にあるスペースへと落下して姿を消してしまったのだ。

海外メディアの報道によれば、グリエブは2.7メートルの高さを落下したとも伝えられているが、すぐに笑顔でピッチに戻ってきた。大怪我にもつながりかねないアクシデントだったが、幸い大事には至らなかったようだ。

日本のサッカーファンにとっては既視感のある光景だったかもしれない。コンサドーレ札幌の本拠地である札幌ドームでは同様にゴール裏にピッチから地面まで2.8メートルの高さがあり、過去に札幌でプレーしていたFWアンデルソン・ロペス（ライオン・シティ・セーラーズFC）やFW呉屋大翔（ジェフユナイテッド千葉）が似たアクシデントを経験している。

ブンデスリーガの公式X日本語版でこの映像が公開されると、「ドイツのスタジアムでも札幌ドームみたいなことが起こるんだ」「アンデルソン・ロペス選手や呉屋大翔選手だけではないんですね」「全世界に一定数、こういうタイプおるのがわかった」「ドイツでも札幌ドームみたいなところがあるんだな」「めっちゃ呉屋選手」「ドイツ版札幌ドーム」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）