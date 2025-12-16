セリエA 25/26の第15節 ローマとコモの試合が、12月16日04:45にスタディオ・オリンピコにて行われた。

ローマはエバン・ファーガソン（FW）、ロレンツォ・ペッレグリーニ（MF）、マティアス・スーレ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコモはアサン・ディアオ（FW）、マルティン・バトゥリナ（MF）、ニコラス・パス（MF）らが先発に名を連ねた。

37分、コモが選手交代を行う。アサン・ディアオ（FW）からアナスタシオス・ドウビカス（FW）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

60分に試合が動く。ローマのマティアス・スーレ（FW）のアシストからウェスレイ・フランサ（DF）がゴールを決めてローマが先制。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ローマが1-0で勝利した。

なお、ローマは58分にジャンルカ・マンチーニ（DF）、88分にステファン・エルシャーラウィ（FW）、89分にウェスレイ・フランサ（DF）に、またコモは55分にジェイデン・アダイ（FW）、59分にニコラス・パス（MF）、90+6分にヤコボ・ラモン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

