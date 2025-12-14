Snow Manの佐久間大介が自身がMCをつとめる冠レギュラーラジオ番組『Snow Man 佐久間大介の待って、無理、しんどい、、』（文化放送／毎週土曜 20:00～21:00）に親友・伊藤遼（日本テレビ アナウンサー）がゲスト出演。互いのXにて、ラジオ出演時の様子が投稿された。

【写真】佐久間大介の本番前のレアショットを公開

■佐久間大介「目の前にアニメオタクがいた」

佐久間は、「#マテムり 収録の時に、目の前にアニメオタクがいた」と綴り、12月13日放送回に登場した、ゲストの伊藤遼（日本テレビ アナウンサー）のワンショットを投稿。

これには「貴重な放送ですね！！」「伊藤アナ緊張してる？」「ふたりとも声がよすぎる」などの声が寄せられた他、ハッシュタグ「さっくんいっとん」について、「ハッシュタグかわいい」「いっとんのこと大好きだよね、こっちがきゅんきゅんする」「佐久間くんの親友だもんね」と、かねてから仲の良いことで知られるふたりの共演に喜びの声が寄せられた。

■垣根を超えた“マテムり”出演に反響

番組公式Xでも、佐久間大介と伊藤遼の親友ふたりの2ショット写真を公開。

アイドルとアナウンサーという職業の違いや放送局の違いなどを受けて「様々な垣根を超えた貴重な放送をお聞き逃しなく！」と綴った。

■貴重な佐久間大介を撮影できる、親友いっとん

また、ゲスト出演した伊藤遼アナウンサーも自身のＸを更新。前述した佐久間とほぼ同じ文面に加えて、資料に目を通す佐久間の様子を投稿した。

ふたりの仲の良さを感じる投稿に、「お互いに写真撮りあってる～」「さすが、親友同士」「ラブラブですね」などのコメントが寄せられていた。

■日本テレビ・伊藤遼アナ「さくさんとの夢がかないました！」

さらに伊藤アナウンサーは、ラジオのオンエア中も佐久間と同じく実況投稿を続け、リスナーとしても楽しんだ様子。

放送後には、「さくさんとの夢がかないました！あっという間でした…楽しかったぁ。待って、無理、しんどい、、って感じでした！」と番組名を盛り込みながら感想を綴った。

続けて「文化放送さん、日本テレビ、そしてお聴きいただいた皆様、ありがとうございました！」とお礼の言葉に加えて、「さくさんとの次の夢に向かって頑張ります！」と結んだ。

■さっくんいっとんの仲の良さがわかる、これまでのやりとり