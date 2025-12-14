＜健康マウント先輩＞「小麦粉入ってるのに食べるの？」流行りのゆるグルテンフリーで、まさかの落とし穴が

皆さんには、原因不明の対抗心を向けられた経験はありますか？ 自分の挑戦や経験を否定されたり、知ったかぶりされたりするのは気分がいいものではないですよね。今回は筆者の友人E子が体験した、なぜか対抗心を燃やしてくる職場の先輩とのスカッとエピソードをお届けします。

なんで私と張り合ってくるのだろう……

E子は営業事務として働く20代の女性です。そんなE子にはある悩みがあります。

同じ部署の30代後半の先輩社員B子についてです。仕事はきっちりしており、周りの営業マンからも頼られる存在なのですが、なぜかE子に対して、対抗心を燃やしがち……。

正直、私にはB子が張り合ってくる理由が全くわかりませんでした。E子がランニングを始めれば、「私も週3で実は走ってる」スキンケアを変えれば、「その成分、前から使ってたわ」と何かと張り合ってくるのです。

新しい習慣に挑戦

そんなある日、E子が健康診断の結果をきっかけに、小麦を控えめにする「ゆるグルテンフリー」を始めました。

それをどこかから聞きつけたB子が、案の定すぐさま反応。



「小麦って体を冷やすっていうしね～。やっぱり流行る前からやるのが本物」と。「昨日まで菓子パン食べてたよね？」とE子は心の中でツッコミつつも、スルーしていました。

しかし、B子の健康マウントはエスカレートし、ランチのたびに「それ小麦入ってるよ？」と指摘してくるように……。E子は「まぁ、好きに言わせておこう」と思っていたのですが、事件はある日のランチタイムで起こりました。