日々生活を送っている中で、頑張りたい気持ちはあるのにどうしても空回りしてしまう日はあるでしょう。ウクさんが投稿した漫画『調子の悪い日』は、「ギャルちゃん」を通して、思い通りにいかない日とのスマートな付き合い方を描いています。【漫画】『調子の悪い日』（全編を読む）ある日の朝、いつも通りに起床したギャルちゃんは「今日はなんだか調子が出ない」と感じます。彼女にとってその日の調子を測るバロメーターは、毎朝